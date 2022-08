Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores: data, onde assistir e horário

O primeiro confronto das quartas de final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras teve bom futebol, rivalidade dentro de campo e lances que elevaram o nível da disputa. Agora, torcedores querem saber quando vai ser o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores para acompanharem a classificação até a semifinal.

Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores vai ser na quarta-feira, 10 de agosto de 2022, contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, capital paulista. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o duelo é válido pelo jogo de volta nas quartas de final da Libertadores, onde quem vencer se garante na semifinal.

O primeiro confronto terminou em 2 a 2, no Estádio do Mineirão. Com a igualdade, quem vencer o confronto de volta está classificado para a próxima fase da competição, não importa o placar. Em caso de um novo empate, a disputa vai para pênaltis.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na Libertadores. No ano passado, Palmeiras e Atlético disputaram a semifinal e no primeiro jogo não saíram do zero. Na volta, o empate em 1 a 1 garantiu a classificação ao Verdão já que marcou gol fora de casa, no Mineirão.

Agora, esse critério não é mais válido no torneio.

Como foi o primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético MG?

O primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético foi pegado do começo ao fim. Os dois times jogaram muito bem, o que mostra porque o placar final foi de igualdade entre eles.

Hulk, de pênalti, abriu o placar aos 45 do primeiro tempo. Depois, Murilo, jogador do Palmeiras, marcou gol contra e acabou dando a vantagem ao Galo aos 47 também na etapa inicial. Neste momento, a torcida do Atlético levantou a voz e fez questão de demonstrar todo o apoio ao seu time do coração.

No segundo tempo, entretanto, o Palmeiras de Abel Ferreira diminuiu com Murilo aos 14. Mais tarde, nos acréscimos finais, Danilo deixou tudo igual para levar a disputa até a próxima quarta-feira.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre Palmeiras e Atlético na Libertadores.

Palmeiras na temporada 2022

O Palmeiras é o favorito em todas as competições que disputa este ano. Sob o comando do português Abel Ferreira, o elenco está nas quartas de final da Libertadores e ocupa a liderança do Brasileirão.

Na Copa Libertadores, o elenco alviverde terminou em primeiro lugar no grupo A com 18 pontos, ou seja, venceu os seis jogos que disputou. Nas oitavas superou o Cerro Porteño por agregado em 8 a 0. Agora, nas quartas de final, tem a difícil missão de passar pelo Atlético Mineiro.

Pelo Brasileirão da Série A, o Palmeiras se mantém em 1º lugar com 42 pontos, contabilizando até a vigésima primeira rodada doze vitórias, seis empates e duas derrotas, com saldo de gols em 33 marcações e 14 sofridos.

Na Copa do Brasil, entretanto, o time alviverde foi eliminado nas oitavas pelo São Paulo, nos pênaltis.

