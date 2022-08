Onde assistir Botafogo PB x Mirassol hoje e horário da Série C (03/08)

O torcedor quer saber onde assistir Botafogo PB x Mirassol hoje para não perder nenhum lance. As equipes disputam a 12ª rodada da Série C do Brasileirão, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, 03/08. O jogo no Estádio Almeidão, em João Pessoa, terá transmissão ao vivo.

O clube paraibano soma 27 pontos e é o quinto na tabela. Já o Mirassol está na liderança e tem 32 pontos, com dois pontos de vantagem.

Onde assistir Botafogo PB x Mirassol hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do NSports, a partir das sete e quinze da noite, pelo horário de Brasília.

Válida pela décima segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida não tem transmissão pela televisão, disponível apenas no streaming NSports.

A plataforma para celular, tablet ou computador pode ser encontrada no site (www.nsports.com.br) e aplicativo pelo valor de R$79,90 ou 4x de R$19,90.

Informações do jogo do Botafogo PB x Mirassol hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa

Onde assistir: NSports

Prováveis escalações de Botafogo PB x Mirassol hoje:

Nenhuma das equipes possui novas baixas no plantel.

Escalação do Botafogo PB: Victor Golas; Salomão, William Alves, Paulo Victor, Elias; Ratinho, PH, Esquerdinha, Anderson Rosa; Leilson e Schumacher

Escalação do Mirassol: Darley; Ivan, Heitor, Sam, Daniel, Pará; Osman, Marcelo, Mingotti; Camilo e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá

Tabela do Brasileirão Série C 2022

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro da Série C na temporada 2022. O primeiro turno é disputado em dezenove rodadas, onde cada equipe se enfrenta uma vez com a tabela definida pela CBF.

Os oito primeiros na classificação avançam para a segunda fase da competição, disputada em mata-mata, com dois grupos de quatro cada. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso até a segunda divisão.

Depois, os líderes de cada grupo jogam a final pelo título da Série C. Confira a seguir a classificação.

Classificação da Série C do Brasileirão 2022 – onde assistir Botafogo PB x Mirassol

1 Mirassol – 32 pontos

2 Paysandu – 30 pontos

3 Figueirense – 29 pontos

4 ABC – 28 pontos

5 Botafogo PB – 27 pontos

6 Volta Redonda – 26 pontos

7 Botafogo SP – 26 pontos

8 Remo – 25 pontos

9 Aparecidense – 25 pontos

10 São José – 23 pontos

11 Vitória – 23 pontos

12 Ypiranga – 22 pontos

13 Manaus – 22 pontos

14 Altos – 21 pontos

15 Confiança – 20 pontos

16 Floresta – 19 pontos

17 Atlético CE – 19 pontos

18 Ferroviário – 16 pontos

19 Campinense – 15 pontos

20 Brasil de Pelotas – 14 pontos

