Onde assistir Botafogo SP x Floresta ao vivo e horário hoje, 2 de maio

O elenco paulista aparece na 4ª posição, com a possibilidade de assumir a liderança se descontar o saldo de gols. Do outro lado, o Floresta também possui sete pontos em 6º, com chances de tornar-se o primeiro colocado se garantir os três pontos hoje.

Pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Botafogo SP e Floresta se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira jogando no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, no interior. Descubra a seguir onde assistir Botafogo SP x Floresta ao vivo.

Onde assistir Botafogo SP x Floresta ao vivo hoje?

O jogo do Botafogo SP x Floresta hoje vai ser transmitido ao vivo na TV NSports, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o serviço de streaming exibe o jogo da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira para todos os estados do país ao vivo. Porém, apenas assinantes tem a oportunidade de acompanhar cada lance.

Para tornar-se assinante, você deve acessar o site (www.tvnsports.com.br) e conhecer cada um dos pacotes exibidos pela plataforma.

Data: 02/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne

Onde assistir: TV NSports

Em 4ª posição com sete pontos, o Botafogo de São Paulo pode assumir a liderança se vencer o jogo desta segunda-feira na rodada. Com saldo de gols três, o grupo paulista precisa aumentar o número no jogo de hoje marcando gols para se destacar. Ao todo tem duas vitórias e um empate.

Do outro lado, o Floresta vem em 6º lugar com os mesmos sete pontos, contabilizando duas vitórias e um empate na edição na Série C. O time do Piauí tem a mesma oportunidade de assumir a liderança se garantir os três pontos nesta segunda-feira.

+Relembre frases de Ayrton Senna, ídolo brasileiro da F1

Provável escalação do Botafogo SP e Floresta

Escalação do Botafogo SP: Deivity; Jean, Saucedo, Gustavo Henrique, Diego Guerra, Marlon; Ratik, Fillipe Soutto, Bruno Michel; Matheus Carvalho e Delgado. Técnico: Leandro Zago

Escalação do Floresta: Marcão; Fábio Alves, Max Oliveira, Marcelo, Yago Rocha; Jô, Alason, Mota, Carlinhos; Klenisson e Flávio. Técnico: Ricardo Drubscky

Acompanhe a Série C do Brasileirão no DCI