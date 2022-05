Onde vai passar jogo do Internacional hoje x Avaí ao vivo e horário (01/05)

Neste domingo, Internacional e Avaí se enfrentam com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Saiba onde vai passar o jogo do Internacional hoje.

O time de Mano Menezes entra em campo depois de vencer na Sul-Americana, buscando a vitória para chegar até a parte de cima da tabela no Brasileiro. Do outro lado, logo atrás com os mesmos seis pontos, o grupo catarinense também precisa do triunfo para garantir melhor posição.

Onde vai passar jogo do Internacional ao vivo hoje?

O jogo do Internacional x Avaí hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a partida neste domingo tem transmissão somente no canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura menos para o Rio Grande do Sul. Para ter acesso, você precisa ser assinante de plataformas como Sky, Claro, Oi ou Vivo.

De maneira online, o pay-per-view do Premiere também exige o confronto através do aplicativo ou até mesmo no computador ou smart TV. Para tornar-se membro visite o site (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Internacional x Avaí hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: SporTV (Menos RS) e Premiere

Em 7º com seis pontos, o Inter contará com o apoio da torcida colorada para buscar a sua terceira vitória neste início de temporada no Brasileirão. Com duas vitórias e só uma derrota, o time de Mano Menezes mostra bom desempenho enquanto disputa também a Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Avaí vem logo atrás na 8ª posição com os mesmos seis pontos. Por isso a vitória no confronto deste domingo é extremamente importante se o clube catarinense tiver o objetivo de conquistar o acesso. Além disso, o time não disputa outras competições, o que lhe dá vantagem.

Escalação do Internacional x Avaí

Escalação do Internacional: Daniel, Fabricio, Moledo, Gabriel Mercado, Renê, Gabriel, Edenilson, Wanderson, Taison, De Pena e Alemão

Escalação do Avaí: Douglas, Kevin, Bressan, Arthur, Cortez, Lucas Ventura, Eduardo, Bruno Silva, Copete, Muriqui e Bissoli

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

