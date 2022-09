Onde assistir Botafogo SP x Mirassol ao vivo hoje e horário (19/09)

É confronto direto pela vaga no acesso da Série B! As equipes de Botafogo SP e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira, 19 de setembro, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela quinta rodada da segunda fase. Confira onde assistir Botafogo SP x Mirassol ao vivo hoje em todo o país.

Pelo grupo A da segunda fase, quem vencer o duelo desta segunda-feira avança para a Série B do ano que vem.

Onde assistir Botafogo SP x Mirassol hoje ao vivo

O jogo do Botafogo SP e Mirassol hoje terá transmissão da DAZN, serviço de streaming, às 20h (horário de Brasília), para todo o território nacional ao vivo.

Sem passar em qualquer canal da TV, o jogo decisivo na Série C do Brasileirão vai passar apenas no DAZN, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada em todo o país ao vivo.

A plataforma está disponível tanto para celular como tablet, computador e smart TV, por R$ 19,90 aos que não são assinantes.

BOTAFOGO SP X MIRASSOL:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Assistentes: Rafael Trombeta e Joao Fabio Machado Brischiliari

Árbitro de vídeo: Rafael Traci

Quem já subiu para a Série B do Brasileirão 2023?

Até a quinta rodada da Série C do Brasileirão na segunda fase, o ABC é o único time já confirmado para disputar a segunda divisão da próxima temporada. O elenco venceu o Paysandu e garantiu-se na liderança do grupo B com onze pontos conquistados.

Ainda podem conquistar a vaga no acesso as equipes de Mirassol, Botafogo SP, Aparecidense, Vitória e o Figueirense. A segunda fase da Série C do Brasileirão é o disputada no sistema de quadrangular, onde somente os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda divisão do ano que vem.

Pelo grupo B, o elenco do ABC já está confirmado na segunda divisão. Agora, Vitória e Figueirense vão jogar a sexta e última rodada da competição para buscarem a última vaga disponibilizada pelo quadrangular da terceira divisão, até a próxima etapa.

Já pelo grupo A, Mirassol e Botafogo SP se enfrentam nesta segunda-feira para saber quem vai subir de maneira direta na nova etapa do futebol brasileiro.

