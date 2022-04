Onde assistir Brasil de Pelotas x Manaus ao vivo e horário (11/04)

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de abril de 2022, pela Série C do Brasileirão

Brasil de Pelotas e Manaus se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão Série C em 2022, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Confira todas as informações e saiba onde assistir Brasil de Pelotas x Manaus ao vivo.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Manaus

A partida entre Brasil de Pelotas e Manaus hoje vai passar na DAZN, partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O jogo no Brasileirão Série C nesta segunda-feira não tem transmissão na TV. Por isso, a única maneira de acompanhar é online.

O DAZN, serviço de streaming, vai transmitir ao vivo o jogo de hoje através do seu aplicativo ou também pelo site (www.dazn.com). A plataforma está disponível por R$19,90 mensal. O primeiro mês é grátis e experimental aos torcedores.

Informações de onde assistir Brasil de Pelotas x Manaus hoje:

Data: 11/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas

Onde assistir: DAZN

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Douglas Almeida Costa (MG)

Assistente 2: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)

Quarto Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

+Brasileirão: como funciona e contagem de pontos em 2022

Provável escalação do Brasil de Pelotas e Manaus

Escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo, Marcelinho, Fernando Fonseca, Helerson, Gabriel Araújo, Karl, Luiz Meneses, Marllon, Luizinho, Paulo Victor e Thiago Santos

Escalação do Manaus: Reynaldo, Rayne, Claudinho, Gutierrez, Renan Luis, Felipe Baiano, Gilson, Palmares, Thiaguinho, Silvano e Ibipiano

O time do Brasil de Pelotas não conseguiu bons resultados na temporada passada e acabou rebaixado da segunda para a terceira divisão. Por isso, precisa de bons resultados na competição para retomar o acesso até a Série B do ano que vem, onde pretende voltar. No Campeonato Gaúcho, disputado no início do ano, disputou a semifinal mas foi barrado pelo Ypiranga.

Enquanto isso, o Manaus permaneceu na Série C durante todo o ano passado, mas também não disputou as fases finais. No começo deste ano, venceu o Campeonato Amazonense e conquistou o seu 43º título em toda a competição de futebol estadual, sendo o maior campeão. No jogo de hoje, tem o dever de vencer para garantir a vantagem.

Como funciona a Série C do Brasileirão em 2022?

A Série C do Brasileirão passou por uma reformulação em seu sistema de disputa para 2022. As mudanças foram realizadas pela própria CBF no início deste ano, providenciando um melhor torneio.

Vinte equipes disputam a Série C do Brasileirão em 2022. Diferente do ano passado, elas não serão divididas em grupos de dez cada. Agora, a competição será em turno único, onde todos os times se enfrentam. Os oito melhores colocados na tabela avançam para a segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série D.

Os oito melhores vão para a segunda fase da Série C, onde são divididos em dois grupos com quatro cada. Eles vão jogar em confrontos de ida e volta dentro de suas próprias chaves. Os dois melhores se garantem na Série B de 2023, enquanto os líderes vão disputar o título da temporada.

