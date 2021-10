Onde assistir Brasil de Pelotas x Náutico ao vivo e horário jogo (28/10)

Brasil de Pelotas e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira, 28, a partir das 21h30, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Bento Freitas, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Brasil de Pelotas x Náutico ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Náutico ao vivo?

O jogo do Brasil de Pelotas x Náutico hoje, 28/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Data: 28 de outubro 2021

Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas (RS)

Onde assistir Brasil de Pelotas x Náutico ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Vindo de derrota por 4 a 0 para o Vitória, o Brasil de Pelotas continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube gaúcho tem apenas 20 pontos conquistados nesta segunda divisão e está a 15 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Uma nova derrota pode culminar no rebaixamento do clube de forma oficial.

Por outro lado, a equipe do Náutico vem de uma retomada de quatro partidas sem derrotas e volta a figurar na parte de cima da tabela. Em nono lugar, com 45 pontos, a equipe do Timbu está a oito do G-4, mas pode reduzir a diferença em caso de triunfo diante do lanterna do campeonato.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Brasil de Pelotas x Náutico, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Brasil de Pelotas: Marcelo; Vidal, Arthur (Leandro Camilo), Alan Dias (Héverton) e Kevin; Diego Gomes, Bruno Matias, Rildo, Renatinho e Netto; Erison (Caio Rangel).

Náutico: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro (Yago), Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Jaílson, Vinícius e Caio Dantas.

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil de Pelotas x Náutico ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

