Onde assistir Brusque x CSA ao vivo: canal e horário da Série B (26/04)

Nesta terça-feira, a quarta rodada da Série B do Brasileirão apresenta o duelo entre Brusque e CSA, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Para não perder nenhum lance, confira a seguir onde assistir Brusque x CSA ao vivo.

Com o principal objetivo de alcançar a parte de cima da tabela, o time catarinense vai buscar os três pontos seja como for no duelo desta terça. Do outro lado, o CSA está na zona de rebaixamento e por isso, a vitória no jogo é tão importante.

Qual o horário do jogo do Brusque e CSA hoje?

O jogo vai ser às 20h30, no horário de Brasília, no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina.

Com possibilidade de casa cheia, a arena do Brusque tem capacidade para apenas 5 mil torcedores. Mesmo assim, a torcida enche o espaço e canta alto.

Nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, a Série B do Brasileiro dá início na quarta rodada da temporada com jogos que vão movimentar a tabela de classificação.

Onde assistir Brusque x CSA ao vivo?

A partida entre Brusque e CSA hoje vai ser no Premiere, a partir das 20h30, no horário de Brasília.

O pay-per-view do Premiere está disponível em operadoras de TV por assinatura como canais. Para obter o serviço é necessário tornar-se assinante, com valor extra na mensalidade todos os meses.

Outra opção é assinar pelo próprio site. Basta acessa o portal, optar pelo pacote e entrar com o login e senha. Vale lembrar que assinante GloboPlay que tem Premiere também tem acesso direto da plataforma.

Ficha técnica de Brusque x CSA hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque.

Arbitragem: Rafael Martins de Sá

Onde assistir: Premiere

Escalação do Brusque x CSA

Escalação do Brusque:​ Eudes, Ruan, Jeferson, Everton Strieder, Christofoly, Zé Mateus, Potiguar, Trindade, Jailson, Júnior Todinho e Fernandinho

Escalação do CSA: Marcelo Carne, Ilson Cedric, Wellington, Lucão, Ernandes, Geovane, Lourenço, Osvaldo, Gabriel, Dalberto e Bruno Mezenga

Último encontro de Brusque x CSA

As equipes de Brusque e CSA se enfrentaram pela última vez em 9 de outubro de 2021, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Pelo placar de 4 a 1, os alagoanos venceram os catarinenses com gols de Dellatorre, dois, e Renato Cajá e Yuri. Maurício Garcez descontou.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Brusque e CSA

Brusque:

Brusque 1 x 0 Guarani (Série B)

Cruzeiro 1 x 0 Brusque (Série B)

Sampaio Corrêa 3 x 1 Brusque

CSA:

Ituano 0 x 0 CSA (Série B)

CSA 0 x 3 América MG (Copa do Brasil)

CSA 1 x 1 Bahia (Série B)

