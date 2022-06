Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo e horário na Série B (04/06)

Ambas as equipes entram em campo neste sábado buscando a vitória para se afastar do rebaixamento

Prontos para buscar os três pontos, as equipes de Brusque e Náutico se enfrentam neste sábado, 4 de junho, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (Horário de Brasília). Disputando no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, saiba onde assistir Brusque x Náutico ao vivo hoje pela televisão e online.

Saiba onde assistir Brusque x Náutico ao vivo hoje

O jogo entre Brusque e Náutico hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Através das operadoras de TV por assinatura, os canais exibem as emoções do jogo da Série B do Brasileirão neste sábado, em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e curtir como e onde quiser, de qualquer local no país.

O torcedor também pode assistir de maneira online, através do pay-per-view Premiere no aplicativo de celular, tablet, computador e até na smart TV.

Lembrando que assinante Globo Play também tem acesso ao jogo.

Informações do jogo do Brusque x Náutico hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Onde assistir: Premiere

Brusque e Náutico na Série B do Brasileirão

Vindo de derrota para o Vasco na última semana, o Brusque entra em campo neste sábado para recuperar os três pontos perdidos e quem sabe seguir vivo na busca pelo G4 da edição da Série B. Ocupando a 13ª posição com 10 pontos, o elenco contabiliza três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Do outro lado, o Náutico aparece na 17ª posição, primeiro colocado na zona de rebaixamento, com o total de 9 pontos. Se vencer o confronto deste sábado na rodada, consegue escapar da degola, mas ainda deve torcer por tropeços dos seus adversários.

Escalação do Brusque: Jordan Esteves; Pará, Bruno Aguiar, Wallace, Airton; Potiguar, Zé Mateus, Christofoly Acioly, Ruan; Alex Sandro e Júnior Todinho. Técnico: Luan Carlos

Escalação do Náutico: Luan Perri; Victor Ferraz, Ailton, Bruno, Cleidson Andrade de Souza; Ralph, Richard Franco, Luis Phelipe, Jean Carlos; Rhaldney Norberto e Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes

Palpite Brusque x Náutico

Este confronto talvez seja, entre a décima rodada da Série B, um dos mais equilibrados.

Ambas as equipes tentam escapar da zona de rebaixamento neste começo de temporada, mas as duas não conseguem registrar bons resultados dentro de campo, o que promove certo descontentamento dos torcedores. Por isso, o jogo pode resultar em um empate neste sábado.

Da última vez que se enfrentaram, entretanto, o resultado foi bem diferente.

Retrospecto Brusque x Náutico

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu no dia 2 de novembro de 2021, na temporada passada, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão.

Por 4 x 3, o Brusque levou a melhor e conquistou os três pontos. Os gols foram de Tony, Luizão, Garcez e Jhon Cley. Do outro lado, Caio Dantas, Jean Carlos e Rafael Ribeiro marcaram.

Confira como foi a última partida entre as equipes.