Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo e horário do jogo hoje (2/11)

Brusque e Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 2, a partir das 19 horas. em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Augusto Bauer, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Brusque x Náutico ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo?

O jogo do Brusque x Náutico hoje ocorre a partir do horário das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Sportv ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 2 de novembro 2021

Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque (SC)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

A equipe do Brusque vem de duas derrotas consecutivas e está na 16ª posição do campeonato, é o primeiro clube fora do Z-4. No entanto, uma derrota ou empate pode colocar o clube na degola, a depender dos resultados das partidas de Londrina e Vitória. Uma vitória, garante o Quadricolor mais uma rodada fora da zona.

Por outro lado, a equipe do Náutico perdeu para o lanterna Brasil de Pelotas e estacionou nos 45 pontos. Em 9º na tabela, o Timbu está a oito pontos do G-4, mas segue com 10 de vantagem para a zona do rebaixamento. Uma nova vitória pode manter o clube com esperanças de brigar pelo acesso.

Qual a provável escalação de Brusque x Náutico?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Brusque x Náutico hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Luizão, Claudinho, Airton; Zé Mateus, Evandro, Jhon Cley; Thiago Alagoano, Maurício Garcez; Edu.

Náutico: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro (Yago), Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Jailson, Vinícius e Caio Dantas.

