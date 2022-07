Onde assistir Brusque x Operário PR e horário hoje (01/07)

Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Brusque x Operário PR hoje. Pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, as equipes disputam os três pontos nesta sexta-feira, 1º de julho, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje.

Os anfitriões buscam a vitória nesta sexta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Operário sonham com a oportunidade de entrar para o G4 da classificação em tempo de brigar pelo acesso.

Onde assistir Brusque x Operário PR hoje?

O jogo do Brusque x Operário PR hoje será transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais são os meios oficiais para a transmissão dos jogos da Série B do Brasileirão. Ambos realizam as suas transmissões para todos os estados do país.

O Premiere é um pacote de canais de futebol que também pode ser adquirido de maneira avulsa. Isso significa que o torcedor pode encontrar a plataforma pelo aplicativo e assinar de acordo com o valor que preferir.

Para assistir o jogo de hoje online, o pay-per-view e o Globo Play estão disponíveis no aplicativo para celular, computador, tablets e smart TV.

Informações de onde assistir Brusque x Operário PR hoje:

Data: 01/07/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, em Santa Catarina

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: José Claudio Rocha Filho

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação de Brusque x Operário PR:

Com uma campanha pouco regular, o Brusque aparece na 13ª posição com dezessete pontos, contabilizando cinco vitórias, dois empates e oito derrotas na Série B do Brasileirão até a rodada deste fim de semana. Com o principal objetivo de se afastar por completo da zona de rebaixamento, o elenco catarinense deve manter a escalação titular sob o comando do técnico Luan Carlo.

Escalação de Brusque: Jordan Esteves; Pará, Wallace, Jeferson Silva, Airton; Potiguar, Zé Mateus, Wagner Pereira Marques; Crislan, Ruan e Alex Sandro de Oliveira.

Para o time do Operário, por outro lado, a temporada continua boa. Em 9º lugar com dezenove pontos, o grupo paranaense tem a oportunidade de ficar próximo do G4 e quem sabe nas próximas rodadas brigar pelo acesso da primeira divisão. O elenco, no entanto, deverá torcer por um tropeço do Sampaio Corrêa, que também joga hoje.

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Ronald Eugênio de Carvalho, Reniê, Willian Machado; Arnaldo, Ricardinho, Tomas Bastos, Fabiano; Giovanni, Silvinho e Paulo Sérgio.

Retrospecto Brusque x Operário PR:

Brusque 2 x 0 Operário – 19/11/2021 – Série B do Brasileirão

Operário 1 x 1 Brusque – 15/08/2021 – Série B do Brasileirão

Brusque 1 x 0 Operário – 25/06/2017 – Série D do Brasileirão