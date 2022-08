Onde assistir Brusque x Sampaio Corrêa hoje na TV e horário (04/08)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir Brusque x Sampaio Corrêa hoje. Pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão, equipes disputam os três pontos, com a partida marcada para às 19h (horário de Brasília) nesta quinta-feira, 04/08. O jogo no Estádio Augusto Bauer vai ter transmissão ao vivo.

Sem vencer há cinco rodadas, o clube catarinense soma 24 pontos e é o 14º na tabela, com quatro pontos a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Sampaio está em 8 lugar e tem 28 pontos.

Onde assistir Brusque x Sampaio Corrêa hoje

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das sete horas da noite, pelo horário de Brasília.

Válido pela rodada do returno na Série B do Brasileirão, o confronto terá transmissão dos canais por todo o estado do Brasil. O duelo, no entanto, só está disponível para operadoras de TV por assinatura. O Premiere, pay-per-view, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Brusque x Sampaio Corrêa é no Globo Play, streaming responsável por retransmitir o duelo no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Brusque x Sampaio Corrêa hoje:

Data: Quinta-feira, 04/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina

Arbitragem: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho / VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Provável escalação de Brusque x Sampaio Corrêa

Os atletas Crislan, Diego Jardel, Luiz Antônio, Toty e Sandro continuam em recuperação no departamento médico e fora da escalação.

Escalação de Brusque: Jordan; Pará, Strieder, Wallace, Airton; Potiguar, Wagner Pereira Marques, Alex Ruan, Alvaro; Fernandinho e Oliveira. Técnico: Luan Carlos

Seguem fora do plantel de jogadores Luiz Daniel, Eloir, Maurício e Gabriel Furtado.

Escalação de Sampaio Corrêa: Gabriel; Pará, Nilson, Allan Godói Santos, Matheus da Silva Duarte; André, Leandro Ferreira, Pimentinha, Vila; Ygor Catatau e Gabriel Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Classificação da Série B Brasileirão 2022

Vinte equipes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, também conhecida como a Série B. Ao todo, são 38 rodadas em dois turnos, sendo 19 em cada etapa da competição de futebol.

O líder da tabela ao fim da temporada é declarado o campeão da Série B, enquanto os quatro primeiros garantem o acesso até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados.

1 Cruzeiro – 46 pontos

2 Vasco – 39 pontos

3 Bahia – 37 pontos

4 Grêmio – 37 pontos

5 Tombense – 32 pontos

6 Londrina – 30 pontos

7 Sport – 30 pontos

8 Sampaio Corrêa – 28 pontos

9 Criciúma – 28 pontos

10 CRB – 28 pontos

11 Novorizontino – 27 pontos

12 Ituano – 26 pontos

13 Ponte Preta – 25 pontos

14 Brusque – 24 pontos

15 Chapecoense – 24 pontos

16 Operário PR – 21 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Náutico – 18 pontos

20 Vila Nova – 18 pontos

