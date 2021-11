Onde assistir Ceará x Cuiabá AO VIVO e horário do jogo hoje (7/11)

Ceará e Cuiabá se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 20h30, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado no Estádio Castelão, mas com transmissão da TV fechada. Saiba onde assistir Ceará x Cuiabá hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir Ceará x Cuiabá hoje?

O jogo do Ceará x Cuiabá hoje ocorre a partir do horário das 20h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio Castelão – Fortaleza (CE)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Ceará x Cuiabá hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Com a vitória na última partida, a equipe do Ceará chegou aos 36 pontos e abriu vantagem para a zona do rebaixamento. O Vozão não perde há três rodadas do Campeonato Brasileiro e está de olho nas vagas à Sul-americana.

Por outro lado, o time do Cuiabá está com 39 pontos e com um triunfo na partida pode se aproximar das vagas à próxima Libertadores. Em seu último confronto, partida antecipada da 31ª rodada diante da Chapecoense, o Dourado empatou em 0 a 0 com o lanterna da competição.

Qual a provável escalação de Ceará x Cuiabá?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20h30, a bola rola para o jogo do Ceará x Cuiabá hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Ceará: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Erick, Mendoza e Jael (Cléber).

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Empereur e Uendel; Pepê, Camilo (Rafael Gava), Yuri Lima e Max; Felipe Marques (Jenison) e Elton.

