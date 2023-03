Onde assistir Ceará x Flamengo feminino hoje no Brasileirão - 26/03

Mirando a liderança do Brasileirão! O Rubro-Negro feminino entra em campo neste domingo, às 15h, para enfrentar o lanterna Ceará na quinta rodada do torneio nacional. O Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, será o palco do confronto. Então, saiba onde assistir ao jogo do Flamengo feminino hoje.

Onde vai ser transmitido o jogo do Flamengo feminino hoje?

O jogo do Flamengo feminino vai passar no Youtube ao vivo e de graça. O canal Fla TV vai transmitir o confronto neste domingo.

Nenhum canal de televisão vai propagar o jogo do Ceará e Flamengo no futebol feminino. A Rede Globo possui o direito de imagem do campeonato feminino, mas transmite dois jogos por rodada na televisão. Neste caso, são os clubes que tornam-se responsáveis pela transmissão do evento.

Acesse o site do Youtube pelo computador ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv. Digite "Fla TV" na barra de busca e clique no primeiro ícone que aparecer, aquele com o verificado ao lado do nome.

Daí, escolha o link do jogo do Flamengo feminino contra o Ceará ao vivo e torça pelo time do seu coração.

Como funciona o Brasileirão feminino?

O Brasileirão de futebol feminino é jogado em quatro fases: a primeira, quartas de final, semifinal e a final. Todas as três etapas do mata-mata são disputados em ida e volta.

Dezesseis equipes jogam a primeira fase em turno único por 15 rodadas, onde cada elenco se enfrenta apenas uma vez cada. Os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final.

Daí, vem a semifinal e a final onde os dois finalistas jogam pelo título.

Neste momento, o Brasileirão Feminino está na primeira fase, aquela onde todas as 16 equipes jogam. Os times são definidos através das posições de cada um. Ao fim das rodadas da primeira fase, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Na temporada seguinte, os quatro melhores da Série A2 vão para a elite do futebol feminino.

1 Corinthians - 12 pontos

2 Palmeiras - 10 pontos

3 Flamengo - 9 pontos

4 Ferroviária - 9 pontos

5 Cruzeiro - 8 pontos

6 Santos - 7 pontos

7 Internacional - 7 pontos

8 Grêmio - 7 pontos

9 São Paulo - 6 pontos

10 Bahia - 4 pontos

11 Athletico PR - 4 pontos

12 Atlético MG - 3 pontos

13 Real Brasília - 3 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Quem é o atual campeão do Brasileirão feminino?

O Corinthians é o atual campeão brasileiro feminino. O Timão venceu o Internacional e conquistou o quarto título da categoria. No primeiro jogo o empate em 1 x 1, em Porto Alegre, deu esperanças para as gaúchas.

A volta, na Neo Química Arena, terminou em 4 x 1 para o Corinthians. A goleada fechou o placar agregado e garantiu para as corintianas o troféu.

