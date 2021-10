Onde assistir Ceará x Fluminense AO VIVO e horário do jogo (31/10)

Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo, 31, a partir das 16 horas, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Castelão, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir Ceará x Fluminense ao vivo e tudo sobre o duelo de hoje.

Onde assistir Ceará x Fluminense ao vivo?

O jogo do Ceará x Fluminense hoje ocorre a partir das 16 horas e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Rede Globo. No entanto, o torcedor também poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 31 de outubro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir Ceará x Fluminense ao vivo: Rede Globo e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer a sete partidas do Brasileirão, a equipe do Ceará busca o triunfo para se afastar das proximidades da zona do rebaixamento. Com 33 pontos, o Vozão inicia a rodada em 14º, mas com quatro de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Fluminense vem de derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro. Com o revés, a equipe Tricolor estacionou nos 39 pontos, em oitavo lugar. De olho na vaga à próxima Libertadores, o time carioca agora mira o triunfo para entrar no G-4.

Qual a provável escalação de Ceará x Fluminense?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Ceará x Fluminense hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Ceará: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Lima e Vina; Erick e Jael.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Arias e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla (Abel Hernández).

