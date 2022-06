Onde assistir Chapecoense x CRB ao vivo e horário (21/06)

Procurando saber onde assistir Chapecoense x CRB hoje? Fique tranquilo torcedor, o confronto tem transmissão ao vivo pela televisão e também online. Nesta terça-feira, 21 de junho, as equipes disputam a abertura da décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó.

Com início a partir das 19h (Horário de Brasília), confira no texto a seguir onde assistir Chapecoense x CRB ao vivo o jogo de hoje e o que esperar de embate.

Onde assistir Chapecoense x CRB hoje ao vivo?

O jogo entre Chapecoense x CRB hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Canais disponíveis apenas na TV paga, o torcedor terá que sintonizar através da sua operadora de TV por assinatura se quiser curtir todos os lances da partida da Série B hoje. Se você ainda não é assinante dos canais, aí deve entrar em contato com a sua operadora.

Outro meio de assistir é através das plataformas de streaming Premiere e Globo Play. Os aplicativos funcionam pelo celular, Android ou iOS, computador, tablet ou smart TV.

Data: 21/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA) / VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir Chapecoense x CRB: SporTV e Premiere

Chapecoense e CRB na Série B do Brasileirão

Depois de acumular sete partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chape conseguiu dar a volta por cima e marcar os três pontos no último fim de semana. Diante do Bahia, fora de casa, o grupo venceu por 1 a 0 e terminou em 13º lugar com 15 pontos, contabilizando até agora três vitórias, seis empates e três derrotas.

Do outro lado, o CRB está apenas uma posição acima do rival do jogo desta terça-feira. Ocupando a 12ª posição com os mesmos 15 pontos, o elenco alagoano tem quatro vitórias, três empates e também seis jogos perdidos na competição até aqui. Por isso, a vitória é tão importante ao time visitante.

Escalação do Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto, Victor Ramos, Léo, Pablo; Marcelo Freitas, Pablo Oliveira, Chrystian Amaral, Tiago Real; Derek e Éderson Alves. Técnico: Gilson Kleina

Escalação do CRB: Diogo Silva; Wellington Carvalho, Gilvan, Gum; Reginaldo, Yago, Uillian Correia, Guilherme Romão; Rafael Longuine, Richard e Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Não há favoritos no duelo desta terça-feira, pela abertura da décima quarta rodada da Série B.

Empatados na pontuação, os dois lados apresentam problemas dentro de campo e, por isso, deverão se esforçar ao máximo para extraírem os três pontos em seu favor.

A Chape, por exemplo, joga em casa e vem de vitória na última rodada, mas o CRB tem melhores números em sua campanha e contabiliza duas partidas sem perder. O torcedor deve ficar atento para assistir a todos os lances.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

Pela décima quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B, o time do Cruzeiro se mantém na liderança com 31 pontos, com quatro pontos de vantagem ao Vasco, vice-líder com 27 pontos.

Chapecoense e CRB, times do jogo de hoje, continuam no meio da tabela, enquanto Náutico, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova correm contra o tempo para impedir um possível rebaixamento até a terceira divisão.

Acompanhe a classificação e saiba onde todos os times estão.

1 Cruzeiro – 31 pontos

2 Vasco – 27 pontos

3 Bahia – 25 pontos

4 Grêmio – 21 pontos

5 Sport – 20 pontos

6 Tombense – 19 pontos

7 Brusque – 16 pontos

8 Operário – 16 pontos

9 Criciúma – 16 pontos

10 Sampaio Corrêa – 15 pontos

11 Londrina – 15 pontos

12 CRB – 15 pontos

13 Chapecoense – 15 pontos

14 Ituano – 14 pontos

15 Novorizontino – 14 pontos

16 CSA– 14 pontos

17 Náutico – 13 pontos

18 Guarani – 13 pontos

19 Ponte Preta – 12 pontos

20 Vila Nova – 11 pontos

