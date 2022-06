Onde assistir Chapecoense x Criciúma ao vivo e horário da Série B (10/06)

Nesta sexta-feira, 10 de junho, a Chapecoense recebe o Criciúma a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Condá, na cidade de Chapecó. O duelo é válido pela décima segunda rodada da Série B do Brasileirão e tem transmissão ao vivo. Por isso, descubra onde assistir Chapecoense x Criciúma hoje.

Mesmo com as suas dificuldades na temporada, o Criciúma é o favorito no jogo desta sexta-feira, pela Série B do Brasileirão.

O desempenho do Tigre na competição é regular, próximo da parte de cima da tabela. Mesmo fora de casa, o time ainda tem a vantagem mediante o seu adversário no duelo.

A Chape, em casa, pode ter problemas com o seu concorrente. Sem vencer por seis partidas seguidas, o elenco verde busca se recompor exatamente nesta sexta-feira.

Onde assistir Chapecoense x Criciúma hoje ao vivo?

O jogo da Chapecoense e Criciúma hoje na Série B do Brasileirão vai passar no SporTV e Premiere. Com transmissão exclusiva na TV paga, os canais exibem todas as emoções do confronto ao vivo somente aos assinantes de todo o país. Para acompanhar de pertinho, basta sintonizar em seu televisor.

Online, os aplicativos para celular, tablet, computador e até mesmo a smart TV do Premiere e também Globo Play estão disponíveis.

Informações do jogo Chapecoense x Criciúma hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Chapecoense e Criciúma na Série B do Brasileirão

Sem vencer por seis partidas, a Chapecoense ascende o sinal de alerta na Série B do Brasileirão. Ocupando a 16ª posição com 12 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com duas vitórias, seis empates e dois jogos perdidos até aqui. Por isso, o elenco verde promete manter a escalação principal para buscar os três pontos hoje.

Do outro lado, o Criciúma faz uma melhor temporada neste início de competição, aparecendo em 9º lugar com o total de 13 pontos, acumulando três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Se vencer nesta sexta, pode subir três posições e dormir próximo da parte de cima.

Escalação da Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto, Victor Ramos, Léo, Pablo; Matheus Bianqui, Marcelo Freitas, Tiago Real, Luiz Henrique; Orejuela e Jonathan. Técnico: Gilsen Kleina

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Rayan, Hermes, Rodrigo Fagundes; Rômulo da Silva, Arilson, Bilú, Marquinhos Gabriel, Mateus; Dantas. Técnico: Claudio Tencati.