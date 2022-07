Onde assistir Chapecoense x Guarani ao vivo e horário hoje (20/07)

Onde assistir Chapecoense x Guarani? O confronto acontece nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando na Arena Condá, em Chapecó, confira todas as informações e saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

A Chape quer se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto o Guarani busca como sair dela.

Onde assistir Chapecoense x Guarani hoje?

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Chapecoense x Guarani: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)/ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

O jogo da Chapecoense e Guarani hoje será transmitido no Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão 2022.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não vai passar na TV aberta. O único meio do torcedor acompanhar o duelo é através do canal do Premiere, pacote de canais de futebol disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view também pode ser encontrado de maneira avulsa no aplicativo.

De maneira online, onde assistir Chapecoense x Guarani hoje é através do streaming Globo play, disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

A Chapecoense aparece na 14ª posição da tabela com 21 pontos, contabilizando cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. Se vencer o jogo desta quarta-feira se afasta totalmente da zona de rebaixamento, enquanto tenta ficar mais próximo do G-4 pelo acesso. O grupo catarinense contabiliza dezessete gols marcados e dezenove sofridos. Na última rodada, venceu o Náutico por 2 a 1, com gols de Leonardo e Alexandre.

Por outro lado, o Guarani se encontra em uma situação muito pior na Série B. Vice-lanterna com 17 pontos, o elenco paulista contabiliza três vitórias, oito empates e sete derrotas, com apenas onze gols marcados e 21 sofridos, ou seja, escancara o problema de desempenho do elenco. Na última rodada, o Guarani perdeu para o Bahia por 2 a 0, dentro de casa.

Jogos de hoje na Série B do Brasileirão 2022

Encerrando a décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quatro jogos acontecem nesta quarta-feira, 20 de julho, pelo período da noite. Todos eles possuem transmissão online e pela televisão.

A rodada é realizada ainda pelo primeiro turno, onde cada resultado movimenta a tabela de classificação tanto na parte de cima como para baixo, com as equipes buscando o acesso.

Por 38 rodadas, as vinte equipes jogam a competição em turno e returno por pontos corridos. Os quatro primeiros da tabela vão para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos serão rebaixados ao fim da temporada.

Confira a seguir todos os jogos de hoje na Série B do Brasileirão.

Sport 0 x 0 Vila Nova

Brusque 1 x 1 Grêmio

Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa

Tombense 1 x 0 Criciúma

Bahia 1 x 1 CRB

Vasco 0 x 1 Ituano

CSA x Cruzeiro – Hoje, às 19h

Ponte Preta x Náutico – Hoje, às 19h

Chapecoense x Guarani – Hoje, às 19h

Novorizontino x Operário PR – Hoje, às 21h30

