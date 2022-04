Onde assistir Chapecoense x Ituano ao vivo e horário na Série B (09/04)

Neste domingo, Chapecoense e Ituano abrem a rodada, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó. A seguir, confira as informações e saiba onde assistir Chapecoense x Ituano hoje.

Onde assistir Chapecoense x Ituano

O jogo da Chapecoense e Ituano hoje vai passar no canal SporTV e Premiere, a partir das 16h, seguindo o horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal vai transmitir ao vivo o jogo da Série B do Brasileirão. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Porém, quem é assinante do GloboPlay tem o canal liberado no site (www.globoplay.globo.com) e pelo aplicativo para Android e iOS.

O mesmo acontece no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também vai transmitir a partida. O torcedor pode assistir através dos canais, disponíveis em operadoras por R$49,90 até R$89,90 ou no site e aplicativo.

Informações de onde assistir Chapecoense x Ituano hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Provável escalação do Chapecoense e Ituano

Escalação do Chapecoense: Igor, Ronei, Victor Becker, Léo, Fernando, Sousa, Marcelo Freitas, Tiago Real, Pablo, Caio Rangel e Perotti

Escalação do Ituano: Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Bernardo, Rafael Pereira, Roberto, Kaio, Lucas Siqueira, Rafael Elias, Aylon e João Victor

Depois de um ano complicado na elite do Brasileirão, que resultou no rebaixamento da Chapecoense até a segunda divisão, o elenco busca fazer uma melhor campanha este ano. Porém, no Campeonato Catarinense, o elenco mostrou bom desempenho nos gramados, mas foi eliminado nas quartas final para o Camboriú. Agora, tem a oportunidade de dar a volta por cima especialmente porque joga em casa, contando com o apoio da torcida.

Enquanto isso, o Ituano conseguiu o acesso da Série C para a B no ano passado de maneira histórica. No início da competição, busca fazer uma estreia épica, mesmo jogando fora de sua casa. No Campeonato Paulista, o grupo foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas, mas venceu o Botafogo na final do Troféu do Interior.

Chapecoense x Ituano últimos jogos

As equipes de Chapecoense e Ituano nunca se enfrentaram em toda a história do futebol brasileiro. Por isso, o duelo deste sábado contará como o primeiro desafio entre os dois times.

O encontro é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Depois, no segundo turno, os dois vão se enfrentar novamente.

