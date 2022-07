Onde assistir Chapecoense x Londrina (5/7): transmissão e horário

Ambas as equipes precisam dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

O torcedor quer saber onde assistir Chapecoense x Londrina hoje! Nesta terça-feira (05/07), as equipes se enfrentam em confronto adiado pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó. A partir das 19h (Horário de Brasília), descubra onde assistir ao jogo de hoje.

Mesmo depois de vencer o Sampaio Corrêa na rodada passada, a Chape precisa dos três pontos para subir na classificação, enquanto o time do Londrina não vence há duas rodadas seguidas da competição.

Onde assistir Chapecoense x Londrina

Os canais do SporTV, Premiere e Globo Play vão passar o jogo da Chapecoense e Londrina hoje, a partir das 19h (horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pelo canal aberto, os canais são os responsáveis por transmitirem ao vivo cada lance do confronto em todos os estados do país. Porém, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Os aplicativos do Globo Play e do Premiere também retransmitem as imagens para todos os usuários do Brasil através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Chapecoense x Londrina hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein / VAR: Rodrigo Guarizo

Escalação do Chapecoense: Vagner; Frazan, Léo, Victor Ramos, Júnior; Matheus Bianqui, Marcelo Freitas, Orejuela, Tiago Real, Lima; Éderson. Técnico: Gilson Kleina

Escalação do Londrina: Matheus; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar dos Santos, Eltinho; Matheus Caprini, Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte, João Paulo, Gegé; Matheus Lucas Jacintho e Douglas Coutinho. Técnico: Adílson Batista.

Como estão Chapecoense e Londrina na temporada?

Rebaixada da primeira divisão na temporada passada, a Chapecoense mostrou certa melhora em seu desempenho na última rodada, ao vencer o Sampaio Corrêa. O resultado quebrou a sequência de duas derrotas seguidas, mas ainda preocupa o torcedor de Chapecó.

Ocupando a 14ª posição com 18 pontos, o time verde coleciona quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas então, em quinze partidas disputadas até então na Série B do Brasileirão. O elenco catarinense soma quinze gols marcados, um número considerado razoável para quem quer escapar do rebaixamento, mas ao mesmo tempo já sofreu 17 gols dentro e fora de casa.

A Chape não disputa outras competições.

O Londrina, por outro lado, tem ocupa a 13ª posiçaõ da tabela com 19 pontos, somente um ponto de vantagem com relação ao rival no confronto da rodada atrasada. Se vencer nesta terça, o clube paranaense terá a oportunidade de subir na classificação e se afastar da degola. Mas para isso acontecer, terá de torcer por tropeço do Ituano e Operário, que também jogam hoje.

Até aqui, o elenco contabiliza cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em quinze jogos disputados na competição, além dos 15 gols marcados e os dezessete sofridos. O futebol não é dos melhores e preocupa cada vez mais os torcedores com um provável rebaixamento.

Não há favoritos no duelo desta terça-feira entre as equipes da região Sul. Em primeiro caso, ambas disputam os três pontos para deixarem a zona da degola e, em segundo lugar, o desempenho de ambas é muito similar dentro e fora de campo.

Por isso, o palpite para o torcedor é de um provável empate entre as duas partes. Por jogar em casa, a Chapecoense pode sim apresentar vantagem, mas tem um forte adversário pela frente que lhe dará muito trabalho.

