Onde assistir Chapecoense x Sampaio Corrêa e horário (01/07)

Quer saber onde assistir Chapecoense x Sampaio Corrêa hoje? As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (01/07), a partir das 19h (Horário de Brasília), pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão. O palco do confronto será a Arena Condá, em Chapecó, e terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir o jogo de hoje.

Os anfitriões estão ameaçados pela zona de rebaixamento após as duas derrotas seguidas nas últimas semanas, enquanto os visitantes tem a oportunidade de chegar até a parte de cima da classificação.

Onde assistir Chapecoense x Sampaio Corrêa hoje?

O jogo da Chapecoense x Sampaio Corrêa hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, os canais estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do Brasil. Já o Premiere, pacote de canais de futebol, pode ser assistido por valor extra na mensalidade todos os meses.

Online, o aplicativo do pay-per-view Premiere e o Globo Play disponibilizam a retransmissão do jogo da Série B nesta sexta-feira no aplicativo para celular, computador, tablet e smart TV.

Informações de onde assistir Chapecoense x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 01/07/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias / VAR: Adriano de Assis Miranda

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Relembre como foi a final de Wimbledon 1996

Chapecoense x Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

A Chapecoense, sob o comando de Gilson Kleina, ocupa a 15ª posição com quinze pontos, contabilizando três vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição. A equipe catarinense não teve sorte nas últimas rodadas, já que perdeu dois jogo seguidos. O confronto desta sexta será a grande oportunidade para o elenco dar a volta por cima e escapar da zona de rebaixamento.

Pedro Perotti foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

Escalação da Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto Pereira, Victor Ramos, Léo, Frazan; Tiago Real, Marcelo Freitas, Pablo Oliveira; Orejuela, Chrystian Amaral e Rodriguinho.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, faz uma campanha regular na Série B do Brasileirão. Em 10º lugar com dezenove pontos contabiliza cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas na temporada. Para sair de campo com os três pontos terá de passar pelo ataque eficiente da Chape, mas com a defesa problemática deve aproveitar as falhas.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus da Silva Duarte, Allan Godói Santos, Nilson, Lucas Hipólito Cavalcante; André, Leandro Ferreira, Vila, Pimentinha; Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Retrospecto Chapecoense x Sampaio Corrêa

Sampaio Corrêa 1 x 3 Chapecoense – 20/11/2020 – Série B do Brasileirão

Chapecoense 1 x 0 Sampaio Corrêa – 16/08/2020 – Série B do Brasileirão

Palpites Chapecoense x Sampaio Corrêa

A Chape deve aproveitar o fator casa nesta sexta-feira, mas ainda assim não terá o favoritismo ao seu lado. O time do Sampaio faz uma melhor campanha até aqui e por isso pode sair com os três pontos em seu favor.

Na Arena Condá, o espaço promete estar cheio com a torcida catarinense, enquanto os visitantes deverão buscar as principais falhas do rival dentro de campo para marcar o gol.

O empate também é um resultado provável, já que a Chapecoense precisa do resultado para se afastar da zona de rebaixamento.