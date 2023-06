Onde assistir clássico mineiro hoje ao vivo de Cruzeiro x Atlético MG – 03/06

Clássico mineiro estará disponível apenas na TV paga e no serviço de streaming

Alerta de jogão! Cruzeiro e Atlético Mineiro protagonizam o clássico mineiro neste sábado, 03 de junho, pela nona rodada do Brasileirão. O Estádio Municipal Parque do Sabiá será o palco do embate, às 18h30, horário de Brasília. Saiba onde assistir clássico mineiro hoje ao vivo.

Tanto a Raposa quanto o Galo ocupam a parte de cima da classificação.

Onde assistir clássico mineiro hoje ao vivo no Brasileirão

O torcedor pode assistir o clássico mineiro no Premiere e GloboPlay em qualquer lugar do Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir a partida.

O torcedor precisa ter o pay-per-view disponível entre as operadoras de assinatura na TV. É preciso pagar o valor extra na mensalidade para assistir o futebol na plataforma. Renata Silveira narra o clássico ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Fabio Junior.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Entre no site (globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 18h30, seis e meia da tarde

Local: Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Por que o jogo do Cruzeiro vai ser em Uberlândia?

O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro será disputado em Uberlândia, Minas Gerais, é uma realização da empresa Metrópoles Sports, ou seja, a Raposa “vendeu” o mando de campo para o grupo, que decidiu mandar a partida para Uberlândia com o intuito de oferecer o clássico aos moradores.

O Metrópoles criou um site (www.metropoles.com/metropoles-sports) especialmente para adquirir ingressos ao duelo deste sábado. O estádio foi inaugurado em 27 de maio de 1982, com capacidade para 40 mil torcedores, considerado o nono maior estádio do Brasil pela CBF.

Os valores dos ingressos variam de R$ 79 até R$498 entre meia e inteira.

Escalações de Cruzeiro x Atlético MG

Para o clássico deste sábado, o técnico Coudet, do Galo, deverá utilizar reservas e titulares já que joga a Libertadores no meio da semana.

Para o comandante Pepa, da Raposa, dá para escalar os titulares já que não disputa outras competições.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Machado, Wallisson, Matheus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Técnico: Pepa).

Atlético MG: Everson; Mariano, Jemerson, Nathan Silva, Rubens; Battaglia, Patrick, Hyoran, Vargas; Paulinho e Hulk (Técnico: Eduardo Coudet).

Como foi o último jogo?

O último clássico mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro foi disputado em 13 de fevereiro de 2023, pela primeira fase do Campeonato Mineiro na temporada atual.

No Estádio Independência, em Belo Horizonte, os times não saíram do 1 x 1, somando apenas um ponto cada na competição mineira. Os gols foram de Bruno Rodrigues e Hulk, ambos no segundo tempo.

Confira os melhores momentos do último jogo entre Atlético e Cruzeiro.



Arbitragem do clássico

O árbitro Savio Pereira Sampaio é quem vai apitar o clássico mineiro neste sábado, em Uberlândia, pela nona rodada do Brasileirão. Este é o primeiro encontro de Raposa e Galo que Savio vai apitar na carreira.

Os auxiliares escalados foram Nailton Junior de Sousa Oliveira, Kleber Lucio Gil e o quarto árbitro Wanderson Alves de Sousa. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Wagner Reway.

O responsável pelo VAR analisa todas as imagens do confronto como possível pênalti, faltas graves e cartões amarelos e vermelhos.

