Onde assistir Confiança x Brusque AO VIVO e horário do jogo hoje (6/11)

Confiança e Brusque se enfrentam neste sábado, 6, a partir das 19 horas, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio Batistão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Confiança x Brusque hoje, ao vivo, e tudo sobre o jogo.

Onde assistir Confiança x Brusque hoje?

O jogo do Confiança x Brusque hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 6 de novembro 2021

Local: Estádio Batistão – Aracaju (SE)

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Confiança x Brusque hoje: Premiere e SporTV3

Como as equipes chegam ao jogo?

Depois de embalar três vitórias consecutivas, o Confiança não conseguiu repetir os bons resultados e perdeu duas partidas seguidas. Estacionado nos 31 pontos, o clube está na penúltima posição do campeonato e precisa do triunfo diante do Brusque, que também briga na parte de baixo, para seguir em busca de escapar do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Quadricolor inicia a rodada fora da zona do rebaixamento. No entanto, pode entrar no Z-4 caso não consiga vencer e o Londrina pontue diante do Cruzeiro. Com 38 pontos, o Brusque está em 16º no campeonato, mas vem de vitória diante do Náutico.

Qual a provável escalação de Confiança x Brusque?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Confiança x Brusque hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Everton Alemão, Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Fillipe Soutto; Jhon Cley, Maurício Garcez; Tony.

Confiança: Rafael Santos; Gedeílson, Nirley, Adalberto, João Paulo; Álvaro, Vinícius Barba, Rafael Vila (Adriano, Madison); Willians Santana, Ítalo Melo; Tiago Reis (Hernane).

LEIA TAMBÉM

+ Qual a chance do Botafogo subir e dar adeus à série B?