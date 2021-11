Onde assistir Confiança x Náutico ao vivo hoje e horário do jogo (9/11)

Confiança e Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 9, a partir das 19 horas, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio Batistão, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir Confiança x Náutico hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir Confiança x Náutico hoje?

O jogo do Confiança x Náutico hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 9 de novembro 2021

Local: Estádio Batistão – Aracaju (SE)

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Confiança x Náutico hoje: Premiere e SporTV3

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de perder duas partidas consecutivas, o Confiança voltou a vencer na Série B e saiu da penúltima posição da tabela. O clube agora é o 18º colocado e está a quatro pontos de sair da zona do rebaixamento. Com apenas mais quatro jogos no campeonato, a equipe sergipana busca se manter na segunda divisão.

Por outro lado, o Náutico venceu o Coritiba na última rodada e, mesmo com baixas chances, o clube segue em busca da vaga no G-4. Com o triunfo, o Timbu chegou aos 48 pontos e está a sete do Goiás, atual quarto colocado. A vitória mantem as esperanças do acesso vivas, enquanto a derrota elimina de vez o sonho da classificação.

Qual a provável escalação de Confiança x Náutico?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Confiança x Náutico hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Náutico: Anderson; Thassio, Ribeiro, Camutanga, Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus, Vinícius, Trindade, Jailson e Caio Dantas.

Confiança: Santos; Gedeilson, Nirley, Adalberto, João Paulo; Adriano, Madison, Alvaro; Willians, Melo e Hernane.

