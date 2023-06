Onde assistir Corinthians x Flamengo feminino hoje no Brasileirão – 05/06

Nesta segunda-feira, 05 de junho, as equipes de Corinthians x Flamengo feminino se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino às 20h (horário de Brasília), no Estádio Parque São Jorge. Ambas as equipes brigam na parte de cima da classificação.

Como assistir Corinthians x Flamengo feminino hoje

A partida entre Corinthians x Flamengo feminino será transmitida no SporTV e GloboPlay às 20h. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o clássico.

O confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil vai passar no canal entre operadores de TV por assinatura. Entre em contato com o operador para adquirir a emissor na programação.

Outra opção é o GloboPlay, disponível para assinantes.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Estádio Parque São Jorge, em São Paulo

Onde assistir Corinthians x Flamengo feminino hoje: SporTV e GloboPlay

Como estão as equipes na temporada?

O Corinthians venceu o Santos no Paulistão feminino na última quinta-feira. Com o resultado, as garotas do Timão entram em campo nesta segunda-feira confiantes em busca dos três pontos. No Brasileirão, o grupo está em primeiro lugar com 31 pontos, somados em dez vitórias, um empate e duas derrotas.

Para o Flamengo, o grupo vem de derrota para o Palmeiras na última sexta-feira, pela rodada do Brasileirão. O grupo de jogadoras cariocas está em quarto lugar com 28 pontos, somados em nove vitórias, um empate e três derrotas na temporada. Se vencer, poderá até mesmo assumir a liderança.

Escalações de Corinthians x Flamengo

Como Corinthians e Flamengo estão brigando pela liderança, os três pontos nesta segunda-feira são fundamentais para os dois times. Por isso, deverão entrar

Corinthians: Lelê; Kati, Tarciane, Yasmim, Isabela; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Jaqueline; Tamires, Gabi Portilho e Jheniffer.

Flamengo: Bárbara; Monalisa Belém, Agustina Barroso, Daiane Santos, Jucinara; Leidi, Kaylaine Jr., Thaísa Moreno, Duda Francelino; Darlene Regueira e Sole Jaimes.

Classificação atualizada do Brasileirão

Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Em pontos corridos, os clubes jogam por 15 rodadas em primeiro turno, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um.

Os oito primeiros classificados avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos vão para a segunda divisão.

1 Corinthians – 31 pontos

2 Ferroviária – 30 pontos

3 Palmeiras – 29 pontos

4 Flamengo – 28 pontos

5 Internacional – 28 pontos

6 Santos – 26 pontos

7 São Paulo – 22 pontos

8 Cruzeiro – 20 pontos

9 Grêmio – 19 pontos

10 Avaí – 19 pontos

11 Real Brasília – 16 pontos

12 Atlético MG – 15 pontos

13 Bahia – 13 pontos

14 Athletico PR – 10 pontos

15 Real Ariquemes – 9 pontos

16 Ceará – 0 pontos

Leia também:

Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians?