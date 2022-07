Onde assistir Coritiba x Cuiabá hoje (25/07): transmissão e horário

As equipes de Coritiba de Cuiabá se enfrentam na noite desta segunda-feira, 25 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. Onde assistir Coritiba x Cuiabá hoje? O confronto tem início às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com transmissão para todo o país.

Confira todas as informações do jogo de hoje a seguir no texto.

Onde assistir Coritiba x Cuiabá hoje

O jogo do Coritiba x Cuiabá hoje terá transmissão do Premiere e Globo Play, a partir das 20h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira pela rodada do Brasileirão.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão aberta, o canal do Premiere é a única maneira de acompanhar o confronto nesta segunda. O pay-per-view, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra.

Outra opção de onde assistir Coritiba x Cuiabá hoje é no aplicativo Globo Play, disponível para celular, tablet, computador e na smart TV.

Últimos jogos Coritiba x Cuiabá

Cuiabá 3 x 3 Coritiba – Brasileirão Série B

Coritiba 2 x 1 Cuiabá – Brasileirão Série B

Mesmo depois de um começo excepcional no Brasileirão, o Coritiba aparece na 16ª posição, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 19 pontos, o grupo paranaense contabiliza cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas, acumulando três partidas sem vencer. No desempenho, o grupo comandado por Gustavo Morínigo marcou vinte e um gols e sofreu 30.

Do outro lado, o Cuiabá vem na 15ª posição com 20 pontos, apenas um a mais do que o adversário do confronto nesta segunda-feira. Se vencer, porém, consegue se distanciar da zona de rebaixamento e consequentemente arrumar uma melhor posição. Até aqui foram cinco vitória, cinco empates e oito derrotas.

Equipes na parte de baixo da tabela

Tanto Coritiba como Cuiabá estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão até a décima nona rodada. O Coxa é o primeiro fora da degola, com maior possibilidade de permanecer por mais tempo.

O Cuiabá, por outro lado, vem na 15ª posição com um ponto a mais do que o rival nesta segunda. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue se afastar também e quem sabe lutar por uma vaga no G-4 da competição até o fim da temporada.

Não há favoritos no confronto desta segunda-feira, válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Coritiba x Cuiabá – 19ª rodada do Brasileirão

Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Local : Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

: Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Onde assistir Coritiba x Cuiabá hoje : Premiere e Globo Play

: Premiere e Globo Play Arbitragem : Braulio da Silva Machado (FIFA)

: Braulio da Silva Machado (FIFA) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

