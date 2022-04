Onde assistir Coritiba x Goiás hoje: canal e horário ao vivo (10/04)

Abrindo o Brasileirão neste domingo, Coritiba e Goiás se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), pela primeira rodada em 2022, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Confira todas as informações no texto e saiba onde assistir Coritiba x Goiás hoje.

Onde assistir Coritiba x Goiás

Onde assistir Coritiba x Goiás hoje vai ser no Premiere, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

A única maneira de acompanhar o jogo do Brasileirão Série A neste domingo é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo por assinatura.

A plataforma está disponível na forma de canais em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Além disso, também é possível obter acesso no aplicativo ou no próprio site do produto, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde assistir Coritiba x Goiás hoje:

Data: 10/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

Assistente 2: Neuza Ines Back (FIFA)

Quarto Árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

Provável escalação do Coritiba e Goiás

Escalação do Coritiba: Muralha, Warley, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farias, Andry, Thonny Anderson, Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho

Escalação do Goiás: Tadeu, Apodi, Da Silva, Yan Souto, Danilo Barcelos, Auremir, Felipe Bastos, Pedro Raúl, Elvis, Diego e Nicolas

O Coritiba começou a temporada com o pé direito. No Campeonato Paranaense, venceu o Maringá na final e ganhou o título de campeão. Agora, entra em campo neste domingo para disputar a primeira divisão do Brasileirão, logo depois de conquistar o acesso no ano passado também de maneira heroica. Jogando em casa, é o favorito.

Do outro lado, o Goiás tem a oportunidade de começar o novo ano na elite do Brasileirão com a vitória, logo pela primeira rodada da competição. Pelo Campeonato Goiano, a equipe disputou a final diante do Atlético Goianiense, mas acabou garantindo apenas o vice-campeonato.

Coritiba x Goiás últimos jogos

Goiás 2 x 1 Coritiba – 10/11/2021 – Série B do Brasileirão

Coritiba 1 x 1 Goiás – 06/08/2021 – Série B do Brasileirão

Coritiba 1 x 2 Goiás – 06/01/2021 – Série B do Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

