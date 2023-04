Onde assistir o jogo do Goiás x Santa Fe hoje na Sul-Americana (04/04)

Depois de uma temporada extremamente difícil, o Goiás estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, diante do Santa Fe, na primeira rodada do grupo G. A bola vai rolar no jogo do Goiás hoje às 19h (horário de Brasília), no Estádio Serrinha, em Goiânia. Esta é a primeira vez que eles se enfrentam.

Juntam-se no grupo G com Goiás e Santa Fe as equipes de Gimnasia e Universitario.

Onde assistir o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje vai passar no Paramount+, serviço de streaming, ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal de televisão vai transmitir o duelo da Sul-Americana nesta terça-feira.

Como nenhum canal de televisão optou por exibir o duelo entre Goiás e Santa Fe hoje na primeira rodada, o torcedor só tem como sintonizar no serviço de streaming do Paramount. Por R$ 19,90 por mês, o torcedor assiste os jogos da Libertadores e Sul-Americana, além de filmes, séries e desenhos exclusivos.

Dá para sintonizar o serviço no serviço do celular, tablet, smartv ou computador pelo site.

Nosso próximo compromisso é pela @Sudamericana. 🔜 🆚 Santa Fe

🗓 04/04

⏱ 19h00

🏟 Hailé Pinheiro

⚽️ 1° jogo#Sudamericana pic.twitter.com/KhqHIf6OYW — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 3, 2023

O que esperar do grupo G?

Estão no grupo G da Copa Sul-Americana as equipes de Goiás, Gimnasia, da Argentina, Santa Fe, da Colômbia, e o Universitario, do Peru.

É importante deixar claro que não há favoritos no grupo, assim como os brasileiros também não são os esperados a faturarem a classificação de primeira. O Gimnasia não vai bem no Campeonato Argentino, enquanto o Santa Fe realiza uma temporada regular.

Já o Universitario está em terceiro lugar na primeira fase do Campeonato Peruano, somando 16 pontos. O clube é o adversário mais complexo do Esmeraldino.

1 Gimnasia

2 Goiás

3 Santa Fe

4 Universitario

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Goiás hoje contra o Santa Fe vai ser o chileno Jose Cabero. Os assistentes denominados foram José Retamal, Leslie Vasquez e Manuel Vergara como o quarto árbitro.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Francisco Gilabert. A escala de arbitragem foi denominada pela Conmebol na semana anterior.

Próximo jogo do Goiás

Enquanto se concentra para enfrentar o Santa Fe na estreia da Sul-Americana, o Goiás terá no fim de semana um complexo desafio na final do Campeonato Goiano.

No primeiro jogo, o Atlético Goianiense venceu por 2 a 0, com gols de Luiz Fernando e Rodrigo Alves. O resultado colocou o Dragão em vantagem pelo título, enquanto o Esmeraldino terá que faturar três gols ou mais para brigar pela conquista.

A partida de volta está marcada para domingo, 09 de abril, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Serrinha.

