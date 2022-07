Onde assistir Coritiba x Juventude hoje e horário na TV (10/07)

Equipe do Coxa recebe o Juventude neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão

Procurando saber onde assistir Coritiba x Juventude hoje? As equipes disputam os três pontos neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, jogando no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba. A partida vai começar às 11h (Horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

O Coxa busca os três pontos para subir na classificação e retornar até a parte de cima da tabela, enquanto os visitantes querem escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Coritiba x Juventude hoje?

O Premiere e o Globo Play vão passar o jogo do Coritiba e Juventude hoje, a partir das 11h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste domingo, 10 de julho, para todos os estados do país.

Sem passar na televisão aberta, o confronto de abertura neste domingo tem transmissão apenas em operadoras de TV por assinatura como o Premiere. O pay-per-view, no entanto, é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra na mensalidade.

Online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play vão retransmitir a partida ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Onde assistir Coritiba x Juventude hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA) / VAR: Rodrigo Carvalhaes

Escalações de Coritiba x Juventude:

Nathan e Val cumprem suspensão, enquanto Andrey segue machucado e em trabalho de recuperação para o técnico Gustavo.

Escalação do Coritiba: Rafael William; Luciano Castán, Egídio, Henrique, Matheus Alexandre; William Farias, Matías Galarza, Thonny Anderson,; Alef Manga, Daniel e Léo Gamalho.

Marlon, Paulo Miranda e Paulinho são desfalques ao treinador Umberto Louzer.

Escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Soares, Kelven, Rafael Forster, Moraes; Yuri, Jandson, Pitta, Óscar Ruiz; Capixaba e Ricardo Bueno.

Como estão Coritiba e Juventude na temporada?

CORITIBA

O Coritiba quebrou a sequência de seis rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro ao ganhar do Fortaleza no último fim de semana. Em 12º lugar do Brasileirão com 18 pontos, a equipe paranaense briga para retomar a boa sequência que obteve logo no início da temporada, após ser promovido da segunda divisão para a primeira no ano passado.

São cinco vitórias, três empates e sete derrotas até aqui, contabilizando dezoito gols marcados e 23 sofridos dentro e fora de casa, ou seja, o elenco tem como principal ponto negativo a defesa, em busca da melhora pelas próximas rodadas.

O clube não disputa outras competições na temporada.

JUVENTUDE

Na vice-lanterna do Brasileirão está o Juventude, com 11 pontos. O elenco não vence há seis rodadas. Acumulando apenas duas vitórias, cinco empates e oito derrotas, o clube de Caxias do Sul entra em campo com o objetivo de conquistar os três pontos e assim retomar o caminho para escapar da degola.

No entanto, mesmo se vencer o jogo deste domingo, o elenco do Juventude não deixa a zona de rebaixamento, indo para 13 pontos e mesmo assim ficando atrás do Cuiabá, com 16 neste momento.

A equipe marcou até aqui treze gols, enquanto sofreu 26 dentro e fora de casa, o que mostra o real problema no setor defensivo do grupo. No fim de semana anterior, o elenco foi derrotado pelo Galo por 2 a 1 em casa.

