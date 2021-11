Onde assistir Coritiba x Operário AO VIVO e horário do jogo hoje (3/11)

Em duelo de paranaenses, Coritiba e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 3, a partir das 18h30, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Couto Pereira, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Coritiba x Operário-PR ao vivo e tudo sobre o jogo.

Onde assistir Coritiba x Operário ao vivo?

O jogo do Coritiba x Operário hoje ocorre a partir do horário das 18h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 3 de novembro 2021

Local: Estádio Couto Pereira – Curitiba (PR)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Coritiba x Operário ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba precisa da vitória para não ter sua liderança ameaçada. O Coxa está com 58 pontos, mas sendo apenas dois de vantagem para vice-líder, Botafogo. Um tropeço na rodada pode jogar a equipe paranaense para o segundo lugar, caso o Glorioso vença seu embate.

Por outro lado, a equipe do Operário depois de acumular 10 partidas sem vitórias, venceu os dois últimos duelos e respira mais aliviado na tabela. O Fantasma inicia a rodada na 12ª posição, com 41 pontos. São seis de vantagem para a zona do rebaixamento, mas 12 de distância do G-4.

Qual a provável escalação de Coritiba x Operário?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h30, a bola rola para o jogo do Coritiba x Operário hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Gustavo Bochecha (Matheus Sales) e Robinho; Rafinha (Waguininho), Léo Gamalho e Igor Paixão.

Operário-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo Oliveira e Rafael Longuine; Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Thomaz.

