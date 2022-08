Onde assistir CRB e Ponte Preta (04/08): transmissão Série B e horário

A informação de onde assistir CRB e Ponte Preta hoje está no texto a seguir, com todos os detalhes do embate. Pela 22ª rodada do Brasileirão na Série B, as equipes disputam nesta quinta-feira, 04/08, em partida marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o confronto tem transmissão ao vivo.

O time alagoano soma 28 pontos e é o 10º na tabela da Série B. Enquanto isso, a Ponte está em 13º lugar e possui 25 pontos, com cinco pontos a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento.

Onde assistir CRB e Ponte Preta hoje ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das nove e meia da noite (horário de Brasília).

Válido pelo segundo turno da Série B, o duelo vai passar entre os canais para todo o Brasil, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir CRB e Ponte Preta está disponível no Globo Play, plataforma de streaming que retransmite a partida os assinantes no tablet, computador, smart TV e celular.

Informações do jogo do CRB x Ponte Preta hoje:

Data: Quinta-feira, 04/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade / VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalações de CRB x Ponte Preta:

Gum, Guilherme Romão e Maicon Douglas continuam lesionados e fora do plantel de jogadores.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gilvan, Wellington Carvalho, Reginaldo; Yago, Wallace Madeira, Fabinho; Rafael Longuine, Emerson Ramon e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

O elenco paulista não tem novas baixas.

Provável escalação da Ponte Preta: Caique França; Igor Marques, Mateus Silva, Artur, Fábio Sanches; Elvis, Felipe Amaral, Leonardo Naldi, Wallisson Luiz; Fessin e Nicolas Miguel Morsch. Técnico: Hélio dos Anjos

Quantos jogos faltam para acabar o campeonato da Série B?

Já foram 21 rodadas na Série B do Brasileirão, então agora faltam apenas 17 rodadas para terminar a temporada da segunda divisão.

Com o início da vigésima segunda rodada planejado esta semana, os resultados podem mudar completamente os rumos da classificação, tanto na parte de cima como para baixo. Lembrando que são 38 rodadas, divididas em dois turnos. Neste momento, estamos no segundo .

A Série B é disputada em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para ambos os lados. O torcedor deve ficar atento porque ao fim da temporada, somente quatro garantem o acesso de volta para a elite.

