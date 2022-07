Onde assistir CRB x Brusque hoje e horário ao vivo (16/07)

Ocupando o meio da tabela, equipes jogam neste sábado, 16 de julho, com transmissão ao vivo na Série B do Brasileirão

Neste sábado, 16 de julho, saiba onde assistir CRB x Brusque! Pela décima oitava rodada da Série B do Brasileirão, as equipes disputam os três pontos a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com transmissão ao vivo, confira todas as informações do jogo de hoje.

Ambas as equipes disputam no meio da tabela da Série B, onde os três pontos são extremamente importantes.

Onde assistir CRB x Brusque ao vivo hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do CRB e Brusque hoje, a partir das 16h (horário de Brasília), neste sábado pela rodada do Brasileirão na Série B.

A única maneira de assistir o confronto do futebol neste sábado é através das operadoras de TV por assinatura, entre o SporTV e o Premiere. Não tem transmissão pelo canal da televisão aberta. O Premiere, entretanto, é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra na mensalidade.

O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens do jogo para os assinantes através do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir CRB x Brusque hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes / VAR: José Claudio Rocha Filho

Como chegam CRB e Brusque para o jogo de hoje?

O CRB ocupa a 9ª posição da tabela com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e seis derrotas em toda a competição. Na última rodada venceu o Operário por 3 a 2, fora de casa, com gols de Emerson Ramon, Raul Prata e Fabinho. O elenco alagoano acumula seis rodadas sem perder na Série B, um número que pode melhorar com a vitória deste sábado. Até aqui foram quinze gols feitos e vinte sofridos.

Do outro lado, o Brusque se mantém na 12ª posição da classificação com 20 pontos, em 17 partidas disputadas na temporada da Série B do Brasileirão. O elenco catarinense tem seis vitórias, dois empates e nove derrotas, número que preocupa torcedores na campanha do grupo. Na última rodada, o elenco perdeu para o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa no interior paulista. Por isso, mesmo se vencer hoje não se garante na parte de cima da tabela.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

Vinte equipes jogam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 38 rodadas por turno e returno. O principal objetivo aqui é conquistar o acesso até a elite do futebol.

Ao fim da temporada, os quatro primeiros seguem para a Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

1 Cruzeiro – 38 pontos

2 Vasco – 34 pontos

3 Bahia – 30 pontos

4 Grêmio – 29 pontos

5 Sport – 26 pontos

6 Tombense – 25 pontos

7 Criciúma – 23 pontos

8 Novorizontino – 23 pontos

9 CRB – 23 pontos

10 Sampaio Corrêa – 22 pontos

11 Londrina – 22 pontos

12 Brusque – 20 pontos

13 Operário – 20 pontos

14 Ituano – 18 pontos

15 Chapecoense – 18 pontos

16 Ponte Preta – 18 pontos

17 Náutico – 18 pontos

18 Guarani – 17 pontos

19 CSA – 16 pontos

20 Vila Nova – 13 pontos

Leia também: Próximos jogos da Libertadores 2022: datas das quartas de final