Onde assistir CRB x Coritiba AO VIVO e horário do jogo hoje (26/10)

CRB e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira, 26, a partir das 19h, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Rei Pelé, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir CRB x Coritiba ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir CRB x Coritiba ao vivo?

O jogo do CRB x Coritiba hoje, 26/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 26 de outubro 2021

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Onde assistir CRB x Coritiba ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Logo depois de chegar a quatro partidas consecutivas sem vitórias na Série B, o Coritiba voltou a ganhar na competição. Na última rodada, o Coxa aplicou 3 a 0 no Sampaio Corrêa e se manteve na ponta da tabela. Com 57 pontos, a equipe paranaense está com dois de vantagem para o Botafogo, atual segundo colocado.

Por outro lado, o time do CRB empatou com o Vila Nova em 0 a 0 e se manteve em quinto lugar na classificação. Com o um ponto conquistado, a equipe alagoana foi a 50 e está a dois de entrar no G-4. Um triunfo com um tropeço do Goiás, atual quarto colocado, podem fazer o Galo roubar a posição do Esmeraldino.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do CRB x Coritiba, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Coritiba: Wilson; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Kelvin, Rafael Silva e Alesson.

O torcedor pode assistir o jogo do CRB x Coritiba ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

LEIA TAMBÉM

+ Botafogo, Vasco e mais: chances de subir para série A 2022 do Brasileirão