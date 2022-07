Onde assistir CRB x Guarani ao vivo e horário da Série B (02/7)

Disputando a décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir CRB x Guarani hoje. Com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam neste sábado, 2 de julho, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão para todo o Brasil. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir CRB x Guarani hoje?

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir CRB x Guarani: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Antonio Dib Moraes / VAR: Marco Aurélio Augusto

O Premiere e o Globo Play vão passar o jogo entre CRB e Guarani hoje para todos os estados do Brasil, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela TV aberta, o pay-per-view é o único meio de acompanhar o confronto da Série B hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura ou através do aplicativo para celular e no site. O pacote de canais está disponível por assinatura extra de R$59,90 até R$89,90.

Online, o Globo Play é o serviço de streaming responsável por retransmitir o jogo de hoje pelo aplicativo para celular, computador, smart TV e tablets.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações do CRB x Guarani:

Escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Uillian Correia, Martan, Fabinho, Wallace, Emerson Ramon; Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; João Victor, Lucas Ramon, Leandro Castán, Matheus Pereira; Person, Leandro Vilela, Silas; Julio Cesar, Lucão e Bruno José. Técnico: Ben-Hur Moreira Peres

Como as equipes chegam para o jogo de hoje?

Depois de um começo difícil na temporada, o CRB conseguiu dar a volta por cima e, neste momento, mantém a invencibilidade de quatro rodadas sem perder. Além de se afastar da zona de rebaixamento, ocupa a 11ª posição com 19 pontos no total, tendo cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. O elenco alagoano não joga outra competição e, por isso, mantém-se 100% concentrado no torneio nacional

O principal problema neste momento é a defesa, já que contabiliza 17 gols sofridos mas onze marcados.

Do outro lado, o Guarani segue na zona de rebaixamento depois de perder para o Ituano no meio da semana. Em 19º lugar na Série B com 13 pontos, o grupo paulista contabiliza duas vitórias, sete empates e seis derrotas, mostrando certo déficit principalmente na zaga, já que o elenco já tem 18 gols sofridos até aqui.

Sem vencer por três rodadas, o elenco precisa dos três pontos neste sábado se quiser escapar da degola.

Leia também:

+ Relembre como foi a final de Wimbledon em 1966