Onde assistir CRB x Náutico ao vivo, horário e escalações (27/04)

Nesta quarta-feira, CRB e Náutico se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. A seguir, confira onde assistir CRB x Náutico ao vivo.

Em 19º lugar pela zona de rebaixamento, o time do CRB busca a sua primeira vitória na competição, principalmente para escapar da degola. Do outro lado, os visitantes buscam levar os três pontos para casa em busca de alcançar a parte de cima da classificação.

Onde assistir CRB x Náutico ao vivo?

O jogo do CRB e Náutico hoje será transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV exibe o confronto da Série B nesta quarta-feira para todos os estados do país. Por outro lado, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por outro lado, o Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também exibe aos assinantes o jogo de hoje. Para ter acesso na plataforma sem precisar ter a TV paga, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e encontrar o pacote que deseja.

Assinante GloboPlay também tem o direito de acompanhar a partida através da plataforma.

Ficha técnica de CRB x Náutico hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação de CRB x Náutico

Escalação do CRB:​ Diogo Silva, Guilherme Romão, Mendonça, Gum, Raul Prata, Wallace Madeira, Martan, Fabinho, Vico, Richard e Ramon

Escalação do Náutico: Lucas Perri, Diogo Hereda, Cleidson Andrade, Bruno, Junior Tavares, Ralph, Rhaldney, Niltinho, Jean Carlos, Leandro Carvalho e Léo Passos

Último encontro de CRB x Náutico

O último jogo entre CRB e Náutico aconteceu em 29 de setembro de 2021, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

Por 3 a 1, a equipe do CRB saiu vitoriosa do confronto. Pela temporada de 2022, o jogo de hoje é o primeiro encontro das equipes.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos dos times.

