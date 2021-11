Onde assistir CRB x Sampaio Corrêa AO VIVO e horário do jogo (4/11)

CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira, 4, a partir das 21h30, e fecham a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Rei Pelé, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir CRB x Sampaio Corrêa ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir CRB x Sampaio Corrêa?

O jogo do CRB x Sampaio Corrêa hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 4 de novembro 2021

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir CRB x Sampaio Corrêa ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

O CRB tem a oportunidade de colar de vez no G-4 nesta reta final da Série B. O Galo está em sexto lugar, com 51 pontos, mas apenas três atrás do Goiás, quarto colocado. Uma vitória no confronto de hoje, coloca a equipe alagoana empatada em número de pontos com o time Esmeraldino.

Por outro lado, o time do Sampaio Corrêa quer quebrar a sequência negativa. A Bolívia Queria vem de três derrotas consecutivas e estacionou nos 40 pontos. Em 13º lugar, o clube está com dois de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro do Z-4. Para respirar aliviado, a equipe precisa então voltar a vencer na Série B.

Qual a provável escalação de CRB x Sampaio Corrêa?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do CRB x Sampaio Corrêa hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão (Celsinho); Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Pablo Dyego e Nicolas Careca.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel (Mota); Maurício, Allan Godói (Joécio), Nilson Júnior e Matheus Mascarenhas; Betinho, Márcio Araújo (Baraka) e Nádson; Roney, Pimentinha e Ciel.

