Onde assistir CRB x Tombense ao vivo e horário hoje (29/06)

Saiba onde assistir CRB x Tombense nesta quarta-feira, 29 de junho, pela Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes disputam os três pontos pela décima quinta rodada da competição, jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir ao confronto de hoje.

Os anfitriões vem de vitória por 2 x 1 contra a Chapecoense no fim de semana, enquanto os visitantes empataram com o Náutico por 1 x 1.

Onde assistir CRB x Tombense hoje?

O jogo do CRB x Tombense hoje tem transmissão no SporTV, na tv paga, e Premiere, pay-per-view, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Os canais são os responsáveis pelos direitos de transmissão da Série B do Brasileirão. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. O torcedor deve sintonizar o canal do SporTV ou Premiere e aí curtir o futebol.

Para assistir online, aí deve acessar os aplicativos do Globo Play, Canais Globo ou até no próprio Premiere. Cada uma das plataformas retransmite as imagens do futebol nesta quarta para todos os assinantes seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do CRB x Tombense hoje:

Data: 29/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA) / VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Onde assistir: SporTV e Premiere

CRB e Tombense na Série B do Brasileirão

A equipe do CRB conseguiu retomar o bom futebol após vencer duas partidas e empatar outra, entre as três últimas rodadas da Série B. Em 11º lugar com dezoito pontos, tem a possibilidade de alcançar a parte de cima da tabela e ficar cada vez mais próximo da luta pelo acesso.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Gilvan, Gum, Wellington Carvalho; Raul Prata, Wallace Madeira Almeida, Martan, Guilherme Romão; Fabinho, Anselmo Ramon e Emerson Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Surpreendendo até mesmo os seus torcedores, o Tombense é forte candidato ao G4 da Série B do Brasileiro. Com vinte pontos na 6ª posição, o elenco contabiliza quatro vitórias, oito empates e duas derrotas, com 16 gols marcados, mas com uma defesa que deixa a desejar. Para conseguir se manter no topo, terá de brigar pelos três pontos mesmo fora de casa.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Marcondes, Anderson Jordan, Manoel; Joseph, Zé Rafael, Renatinho, Everton; Paulo de Souza Junior e Ciel. Técnico: Bruno Pivetti

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Todas as vinte equipes entram em campo nesta semana, entre a segunda-feira, 27 de junho até a quarta-feira, dia 29, para disputar a décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Série B.

Com dez jogos durante a semana, as equipes buscam os três pontos para escalarem na tabela de classificação e, consequentemente, brigarem pelo acesso até a elite do futebol. O destaque vai para o encontro do Cruzeiro e Sport, além da disputa com o Novorizontino e o Vasco.

Confira todos os jogos da rodada na Série B do Brasileirão.

Operário 2 x 1 Chapecoense

Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA

Brusque 0 x 2 Bahia

Grêmio 1 x 0 Londrina

Cruzeiro x Sport

Vila Nova x Ponte Preta

Guarani x Ituano

Náutico x Criciúma – 19h

CRB x Tombense – 21h30

Novorizontino x Vasco – 21h30

