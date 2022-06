Jogador pode estar de saída do clube. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Neymar fora do PSG? Craque pode estar de saída do clube

A temporada ainda nem começou, mas as especulações já estão fervendo no mercado. Neymar fora do PSG? O futuro do craque brasileiro é um dos assuntos mais comentados entre torcedores, especialmente após a renovação de contrato de Kylian Mbappé e as polêmicas do jogador fora de campo. Mas o que realmente acontece na negociação?

+ Saiba qual é o salário do Neymar por dia em 2022

Neymar fora do PSG em 2022?

É isso mesmo o que você leu torcedor, Neymar pode estar fora do PSG. Em 2017, quando deixou o Barcelona para ser contratado pelo Paris, o jogador tornou-se a contratação mais cara do futebol com 222 milhões de euros. Agora, tornou-se de fato um problema para o clube.

O contrato de Neymar com o PSG vai até 2025 mas, de acordo com o jornal espanhol El País, o time comunicou em junho de 2022 o empresário Neymar pai de que, neste momento, o principal objetivo seria encontrar uma saída para o jogador. Isso porque o pai do atleta é quem gerencia a carreira do filho.

Um dos principais motivos, segundo o jornal, teria sido a renovação de contrato de Kylian Mbappé, atual protagonista do time parisiense, e o novo projeto de futebol para a próxima temporada, onde o principal objetivo é conquistar a primeira Champions League. Mbappé tornou-se a cara da nova ordem esportiva do PSG e, por isso, Neymar não se encaixaria em planos futuros.

Como revelado pelo jornal espanhol, Mbappé exigiu mudanças na organização do Paris daqui para frente ao renovar o seu contrato. Leonardo, ex-diretor esportivo, foi afastado da sua posição, enquanto Neymar teve a sua indisciplina na rotina de treinos e recuperação questionada e apontada pelo francês.

Segundo o El País, Mbappé alertou aos dirigentes catarianos do Paris Saint-Germain de que “Nenhum jogador deve estar acima do escudo”, sobre regalias e acordos que o jogador brasileiro tem direito.

Mas para onde vai Neymar – Neymar fora do PSG

Com a possibilidade de saída de Neymar do PSG, começaram os rumores sobre qual seria o novo destino de Neymar no futebol internacional.

O Chelsea, na Inglaterra, foi apontado como principal destino do atleta. Segundo o The Sun, o clube inglês quer sair na frente pela contratação do jogador. Neymar já trabalhou com Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, no PSG e, por isso, deve contar em favor dos ingleses na hora da escolha.

Outros dois ingleses também estão de olho em Neymar. Ainda de acordo com o jornal The Sun, o Newcastle e o Manchester United estudam ofertas até o início da temporada para o atleta brasileiro. Além disso, a Juventus também mostrou interesse, mas os valores de Neymar estão muito acima do que o time italiano pode oferecer.

O jornal El País garantiu que o pai do jogador está de acordo com a provável saída, mas que quer todo o valor estipulado em contrato entre junho de 2022 até junho de 2027.

Neste momento, o Paris teme não encontrar um clube comprador do atleta e, por isso, vê com bons olhos a possibilidade de empréstimo. Por isso, segundo informou o jornal El País, o time francês informou para o pai de Neymar de que estaria disposto a pagar parte do salário caso o destino do jogador não assuma, com renda por meio da fundação, o Instituto Neymar Júnior, já que é a patrocinada por empresas como a Qatar Airways.

O que diz Neymar sobre a possível saída?

Nem o pai de Neymar e muito menos o atleta se posicionaram sobre a possibilidade de saída nesta temporada. Enquanto o mundo do futebol pega fogo nos bastidores, o brasileiro curte as férias no Brasil ao lado da família, amigos e a da namorada Bruna.

Depois de passar por Miami, Neymar agora está no Brasil curtindo as festas. Recentemente, em 27 de junho, o jogador realizou uma festa junina onde posou ao lado de amigos e da namorada. Sem comentar sobre o seu futuro, restam apenas as especulações.

