Onde assistir Criciúma x CSA (25/07): horário e transmissão na TV hoje

Equipes se enfrentam pela vigésima rodada da Série B do Brasileirão nesta segunda-feira

Pela vigésima rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Criciúma x CSA se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de julho, a partir das 19h (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, onde assistir Criciúma x CSA hoje? Confronto acontece no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Confira todas as informações do jogo de hoje no texto a seguir.

Onde assistir Criciúma x CSA hoje?

O jogo do Criciúma x CSA hoje vai passar no Premiere (pay-per-view) e Globo Play (Streaming), a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do Premiere é quem exibe o futebol ao vivo nesta segunda para todos os estados do Brasil. Pay-per-view, entretanto, só está disponível por operadoras de TV por assinatura.

Para saber onde assistir Criciúma x CSA hoje, a opção é o aplicativo Globo Play, disponível na plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

O Criciúma vem de derrota para o Tombense na última rodada da Série B do Brasileirão. Com 24 pontos, a equipe catarinense está na 11ª posição com seis vitórias, seis empates e sete derrotas. Se vencer nesta segunda-feira, o grupo pula duas posições e continua a sua saga para tentar alcançar a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o CSA aparece na 17ª posição com 20 pontos, contabilizando três vitórias, onze empates e cinco derrotas. Dentro da zona de rebaixamento, o grupo alagoano deve vencer o confronto desta segunda se quiser escapar da degola. Na última rodada, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.

Últimos jogos Criciúma x CSA

CSA 1 x 1 Criciúma – Brasileirão B

CSA 3 x 0 Criciúma – Brasileirão B

Criciúma 1 x 3 CSA – Brasileirão B

Zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

O CSA integra a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do principal torneio do futebol brasileiro.

Se vencer nesta segunda, pode saltar na tabela e quem sabe se afastar por completo da parte de baixo. O principal intuito do elenco neste momento é chegar até o G-4 onde precisará buscar uma vaga no acesso até a elite do futebol.

A diferença neste momento com o quarto colocado da parte de cima é de 14 pontos, com o Bahia.

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Náutico – 18 pontos

20 Vila Nova – 17 pontos

+ Quem ganhou a corrida de Fórmula 1: Verstappen vence na França 2022