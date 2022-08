Onde assistir Criciúma x Guarani ao vivo, horário e escalação (10/08)

Fechando a 23ª rodada da Série B do Brasileirão, Criciúma x Guarani disputam os três pontos nesta quarta-feira, 10 de agosto, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país hoje.

O Criciúma soma 29 pontos e está em 9º lugar. Já o elenco paulista aparece em 18º lugar e tem 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir Criciúma x Guarani hoje ao vivo

A partida do Criciúma e Guarani hoje será transmitida no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Sem qualquer meio de transmissão pela TV aberta, os canais são responsáveis por exibirem as emoções da rodada da Série B para todo o país nesta quarta-feira. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o streaming Globo Play, disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Var: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão hoje

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B termina nesta quarta-feira, 10 de agosto, com três partidas que vão garantir a vantagem para uns, e a possibilidade de cair para a zona de rebaixamento para outros.

O segundo turno da Série B já começou, e o torcedor deve permanecer atento em cada detalhe dentro e fora de campo, além de seguir a classificação e as posições de cada elenco. O Cruzeiro segue na liderança e, depois de vencer o Londrina esta rodada, garantiu ainda mais a vantagem. Já o Vasco também se deu muito bem.

Nesta quarta-feira, o duelo entre Chapecoense e Novorizontino promete balançar a tabela de classificação. Confira a seguir todos os jogos da rodada da Série B do Brasileirão.

Terça-feira (09/08):

Ituano x Sport

Grêmio x Operário PR

Ponte Preta x Vasco

CSA x Brusque

Londrina x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Bahia

Tombense x Vila Nova

Quarta-feira (10/08): – onde assistir Criciúma x Guarani

Chapecoense x Novorizontino – 19h

Náutico x CRB – 19h

Criciúma x Guarani – 21h30

