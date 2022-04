Onde assistir Criciúma x Londrina ao vivo e horário do jogo (14/04)

Pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, Criciúma e Londrina se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Com promessa de boa disputa, saiba onde assistir Criciúma x Londrina ao vivo.

O Londrina venceu o Naútico pela última rodada da temporada na Série B do Brasileiro, enquanto o Criciúma estreia na competição esta noite.

Onde assistir Criciúma x Londrina ao vivo

A partida entre Criciúma e Londrina hoje, quinta-feira em 14 de abril, pela segunda rodada da Serie B vai ser transmitida no SporTV (TV paga) e Premire (Pay-per-view), a partir das 20h, no horário de Brasília.

Os torcedores podem assistir ao jogo da Série B através do canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Verifique a sua plataforma e saiba se a emissora está disponível no plano.

Para quem é assinante GloboPlay, o canal está disponível tanto através do site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo para tablets, smartphones e smarTV’s.

Por fim, o Premiere também está disponível como opção para quem quer assistir o jogo de hoje. Em formato de canais, você pode encontrar o pay-per-view na TV paga sob os valores de R$49,90 ou R$89,90. O Premiere também está no aplicativo e site.

Data: 14/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Onde assistir: SporTV e Premiere

Criciúma e Londrina na Série B do Brasileirão

A equipe do Criciúma estreia na Série B do Brasileiro nesta quinta-feira, depois de não entrar em campo no fim de semana. O grupo catarinense veio da terceira divisão após conquistar o acesso no fim do ano passado. Com isso, os comandados do técnico Claudio Tencati precisam da vitória para manter vivo o sonho de permanecer na divisão.

Do outro lado, o Londrina estreou com o pé direito na nova temporada da Série B do Brasileirão ao vencer o Náutico logo de cara. Com gols de Jhonny Lucas e Gabriel, o elenco paranaense garantiu a vice-liderança com 3 pontos. Por isso, vai buscar a vitória também no confronto de hoje para assumir a ponta da tabela.

Escalação do Criciúma x Londrina

Escalação do Criciúma: Alisson, Cristóvam, Rayan, Zé Marcos, Marcelo, Rômulo, Renan, Marcos Serrato, Felipe Mateus, Guilherme e Lucas Xavier

Escalação do Londrina: Victor Bernardes, Samuel Santos, Saimon, Augusto, Samuel, Felipe, Eltinho, João Paulo, Jhonny Lucas, Mauricio Caprini e Gabriel

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Londrina.