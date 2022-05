Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo e horário da Série B (01/05)

Neste domingo, as equipes de Criciúma e Novorizontino disputam a quinta rodada da Série B do Brasileirão a partir das 11h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Confira todas as informações e os detalhes de onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo.

O time catarinense busca a vitória na temporada para fugir da degola, enquanto os visitantes entram em campo neste domingo para conquistar a primeira vitória na edição da Série B.

Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo?

O jogo do Criciúma e Novorizontino hoje será transmitido ao vivo no Premiere 2, a partir das 11h, no horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de TV, o confronto da Série B só vai ter transmissão ao vivo no Premiere, pay-per-view com exclusividade em todo o Brasil para os usuários.

Para tornar-se membro visite o site (www.premiere.globo.com), onde a plataforma oferece diferentes pacotes por variados valores com a programação de futebol. Além disso, assinante Globo Play também pode assistir o jogo de hoje ao vivo.

Informações do jogo do Criciúma x Novorizontino hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Onde assistir: Premiere 2

Em 15º com quatro pontos, o Criciúma busca o seu segundo triunfo na segunda divisão do Brasileiro. Com uma vitória, um empate e uma derrota, os catarinenses tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento e atingir a zona de classificação para finalmente brigar pelo acesso.

Já o Novorizontino, por outro lado, não faz um bom início de temporada. Em 19º com apenas dois pontos, ainda não venceu na Série B e, por isso, está na degola, tendo dois empates e uma derrota, mas com um jogo a menos. O elenco deve estar completo mesmo jogando fora de casa.

Escalação do Criciúma x Novorizontino

Escalação do Criciúma: Gustavo, Hermes, Zé Marcos, Rodrigo Fagundes, Cristovam, Arilson Carlos, Léo Costa, Marquinhos Gabriel, Bilú, Thiago Alagoano e Marcos

Escalação do Novorizontino: Giovanni, Felipe Rodrigues, Joílson, Walber, Romário, Jhony, Luiz Henrique, Bochecha, Torres, Lucas e Quirino

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos do Criciúma na Série B.

