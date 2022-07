Onde assistir Criciúma x Ponte Preta e horário hoje (15/07)

Pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o torcedor quer saber onde assistir Criciúma x Ponte Preta hoje! Nesta sexta-feira, 15 de julho, as equipes se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo com transmissão na TV e online.

O time catarinense tem chances de assumir a quinta colocação, enquanto visitantes buscam os três pontos para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Criciúma x Ponte Preta hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play passam o jogo do Criciúma e Ponte Preta hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão Série B nesta sexta-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode assistir o jogo de futebol em ambos os canais, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, pay-per-view, é um pacote de canais de futebol disponibilizado por valor extra na mensalidade.

O serviço de streaming do Globo Play retransmite as imagens do futebol nesta sexta através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Criciúma x Ponte Preta hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Caio Max Augusto / VAR: Adriano Milczvski

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Criciúma vem de derrota para o Vasco na última rodada da Série B. Com o resultado, subiu para a 7ª posição da tabela com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco emantes e seis derrotas na temporada. Se vencer o jogo desta sexta-feira assume a quinta posição, desbancando o Sport e garantindo-se próximo do G4 da competição.

Do outro lado, a Ponte Preta mantém a invencibilidade por quatro rodada. No confronto desta sexta-feira, precisa dos três pontos para manter a sequência positiva e dessa maneira escapar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar com 18 pontos, é o primeiro time fora da degola com quatro vitórias, seis empates e sete derrotas.

O elenco não poderá contar com Fraga, expulso na última partida da Série B contra o CSA, onde a Ponte venceu por 1 a 0 fora de casa.

Provável escalação de Criciúma x Ponte Preta:

Escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo Fagundes, Kadu, Marcelo Hermes; Léo Costa, Fellipe Mateus, Arilson Carlos Alves Baptista; Marquinhos Gabriel, Dantas e Xavier. Técnico: Claudio Tencati

Escalação da Ponte Preta: Caique França; Douglas, Fábio Sanches, Thiago Oliveira; Norberto, Wallisson Luiz, Fessin, Artur; Lucca, Morsch e Danilo Gomes. Técnico: Hélio dos Anjos

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

A décima oitava rodada do Brasileirão na Série B conta com dez jogos, onde as vinte equipes entram em campo para disputarem os três pontos.

O destaque vai para o duelo entre Grêmio e Tombense, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Novorizontino, responsável por derrotar o Vasco. Confira todos os jogos da rodada da Série B do Brasileirão.

Operário 0 x 0 Sport

Criciúma x Ponte Preta – 19h

Vila Nova x CSA – 21h30

Ituano x Londrina – Sábado, 16/07 às 11h

CRB x Brusque – Sábado, 16/07 às 16h

Sampaio Corrêa x Vasco – Sábado, 16/07 às 16h30

Grêmio x Tombense – Sábado, 16/07 às 16h30

Guarani x Bahia – Sábado, 16/07 às 18h30

Cruzeiro x Novorizontino – Domingo, 17/07 às 16h

Náutico x Chapecoense – Domingo, 17/07 às 16h

Leia também: Sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022: data e horário