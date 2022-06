Onde assistir Criciúma x Sampaio Corrêa e horário da Série B (07/06)

Enquanto os anfitriões buscam escapar do rebaixamento, visitantes querem alcançar a liderança

Tentando alcançar a parte de cima da tabela, o Sampaio Corrêa enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, 7 de junho, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o confronto vai acontecer no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Criciúma x Sampaio Corrêa hoje.

Onde assistir Criciúma x Sampaio Corrêa ao vivo hoje?

O jogo do Criciúma x Sampaio Corrêa hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Disponível no formato de canal, o Premiere só é exibido através das operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Por isso, o torcedor deve obter a assinatura em sua programação à parte na mensalidade.

Outra opção é acompanhar o pay-per-view online, através do aplicativo pelo celular, tablet, computador e na smart TV, além de assinantes do Globo Play.

Informações do jogo Criciúma x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Arbitragem: Douglas Schwengber da Silva

Onde assistir: Premiere

Como estão Criciúma e Sampaio Corrêa na Série B?

Sem vencer uma partida por três rodadas, o Criciúma ascendeu o alerta neste começo de temporada pela Série B do Brasileirão. Ocupando a 17ª posição com 10 pontos, o elenco catarinense coleciona até aqui apenas duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa busca a parte de cima da tabela já que aparece na 8ª posição com 12 pontos. O grupo tem o sonho de brigar pelo G4 mas, para isso, precisa começar a somar os pontos necessários, além de torcer por tropeços dos seus rivais durante a rodada.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Hermes, Rayan, Rodrigo Fagundes, Claudio Coelho Salvático; Rômulo, Arilson, Bilú, Marquinhos Gabriel; Mateus e Dantas. Técnico: Claudio Tencati

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Nilson, João Victor Nascimento, Allan Godói Santos, Matheus da Silva Duarte; André, Eloir Silva Moreira, Pimentinha, Vila; Ygor Catatau e Gabriel Buscariol Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Palpites Criciúma x Sampaio Corrêa:

Mesmo jogando fora de casa, o elenco do Sampaio Corrêa leva certo favoritismo no confronto desta terça-feira, na Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco mostra uma melhor campanha neste momento, onde aparece no meio da tabela. Além disso, venceu mais jogos e também marcou mais gols. O Criciúma joga em casa hoje, mas não vem bem na competição e com o saldo de gols negativo neste momento.

Último jogo Criciúma x Sampaio Corrêa

No dia 24 de novembro de 2018, as equipes de Criciúma e Sampaio Corrêa se enfrentaram em confronto válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por 2 x 0, o elenco do Criciúma levou a melhor com gols de Zé Carlos e Elvis.