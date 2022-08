Onde assistir CSA x Brusque ao vivo e horário da Série B hoje (09/08)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir CSA x Brusque hoje, 9 de agosto. A partida é válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, com início marcado às 20h30 (Horário de Brasília). O palco do duelo é o Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão ao vivo.

O CSA está em 17º lugar com 20 pontos, o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Brusque vem na 14ª posição com a soma de 25 pontos.

Onde assistir CSA x Brusque hoje ao vivo

A partida tem transmissão do Premiere, a partir das oito e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Sem passar na televisão aberta, o confronto da Série B vai ser transmitido apenas no pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. O pacote de canais pode ser encontrado em todos os estados.

Online, onde assistir CSA x Brusque é no Globo Play, streaming para o aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do CSA x Brusque hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Últimos jogos CSA x Brusque

Brusque 2 x 0 CSA – Série B 2022

CSA 4 x 1 Brusque – Série B 2021

Brusque 2 x 3 CSA – Série B 2021

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, dez jogos serão realizados entre a terça e a quarta-feira, 9 e 10 de agosto, com muitas emoções e futebol de qualidade.

O segundo turno já começou, e o torcedor deve ficar atento em cada detalhe dentro e fora de campo, principalmente na classificação. O destaque fica com o duelo entre Cruzeiro e Londrina, o líder da competição. Já Vasco e Ponte Preta também devem protagonizar forte embate.

Na quarta, fechando a rodada, Chapecoense e Novorizontino se enfrentam. Confira a seguir todos os jogos da rodada da Série B do Brasileirão.

Terça-feira (09/08): – onde assistir CSA x Brusque

Ituano x Sport – 19h

Grêmio x Operário PR – 19h

Ponte Preta x Vasco – 20h30

CSA x Brusque – 20h30

Londrina x Cruzeiro – 21h

Sampaio Corrêa x Bahia – 21h30

Tombense x Vila Nova – 21h30

Quarta-feira (10/08):

Chapecoense x Novorizontino – 19h

Náutico x CRB – 19h

Criciúma x Guarani – 21h30

Confira como foi a última partida entre as equipes.

