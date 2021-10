Onde assistir CSA x Operário AO VIVO e horário do jogo hoje – 23/10

CSA e Operário-PR se enfrentam neste sábado, 23, a partir das 19h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Rei Pelé, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir CSA x Operário e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir CSA x Operário ao vivo?

O jogo do CSA x Operário hoje, 23/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 23 de outubro 2021

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Onde assistir CSA x Operário ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Depois de engatar uma sequência de seis partidas de invencibilidade, o CSA perdeu na última rodada para o Goiás. O revés freou o avanço da equipe alagoana, que está a cinco pontos do G-4. Em busca do acesso, o Azulão tenta retomar o trilho das vitórias para não ver a distância para os primeiros colocados aumentarem.

Por outro lado, o Operário-PR segue ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Fantasma não vence há 10 rodadas na competição e agora briga na parte de baixo da tabela. A equipe paranaense está em 15º com 35 pontos, com três de distância para o Z-4, mas uma nova derrota pode deixar o clube na beira da zona do rebaixamento.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h30, a bola rola para o jogo do CSA x Operário, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

CSA: Lucas Frigeri; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Gabriel; Didira (Renato Cajá), Iury Castilho e Dellatorre.

Operário-PR: Thiago Braga; Alex Silva, Odivan, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Pedro Ken (Rafael Longuine) e Marcelo Oliveira; Thomaz, Paulo Sérgio (Gustavo Coutinho) e Felipe Garcia.

O torcedor pode assistir o jogo do CSA x Operário ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

