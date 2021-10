Próxima rodada do Brasileirão no final de semana: jogos até 25/10

O Campeonato Brasileiro Série A retorna neste fim de semana com a 28ª rodada da temporada 2021. O Atlético-MG quer a vantagem na liderança para colocar as mãos na taça, enquanto a parte de baixo da tabela segue na luta para evitar o rebaixamento. Confira os jogos, datas e horários para acompanhar a próxima rodada do Brasileirão no final de semana.

Quando é a próxima rodada do Brasileirão Série A 2021?

A 28ª rodada, a próxima rodada do Brasileirão, tem início no sábado, 23 de outubro, seguindo até a segunda-feira com a bola rolando em todos os dez jogos para agitar ainda mais a classificação. As partidas serão realizadas tanto no período da tarde quaanto a noite.

Abrindo a rodada, o clássico Fla-Flu promete bom futebol e muita rivalidade com a torcida presente no Maracanã, enquanto no domingo o Atlético Mineiro busca os três pontos para aumentar a vantagem que tem na liderança. Fechando a rodada na segunda, o Palmeiras recebe o Sport, que tem que vencer para escapar do rebaixamento.

Sábado (23/10):

Santos x América-MG – 17h

Juventude x Ceará – 17h

Fluminense x Flamengo – 19h

Fortaleza x Athletico-PR – 19h15

Domingo (24/10):

Atlético-MG x Cuiabá – 16h

Internacional x Corinthians – 16h

RB Bragantino x São Paulo – 18h15

Bahia x Chapecoense – 20h3h0

Segunda-feira (25/10):

Atlético-GO x Grêmio – 20h

Palmeiras x Sport – 21h30

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2021?

Contando com o fim de semana, faltam exatas 11 rodadas para acabar o Brasileirão Série A na temporada 2021.

Se o Campeonato Brasileiro Série A terminasse após a 27ª rodada, o Atlético-MG seria o campeão brasileiro com 56 pontos enquanto Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino e Corinthians estariam classificados para a Libertadores. Já Internacional, Fluminense, Cuiabá, Athletico-PR, Atlético-GO e São Paulo iriam para a Copa Sul-Americana.

Por fim, Juventude, Sport, Grêmio e Chapecoense seriam rebaixados para a segunda divisão.

Quem lidera o Campeonato Brasileiro de 2021?

Com 53 pontos, o Atlético-MG é o líder do Brasileirão com a vantagem de onze pontos para o segundo colocado na tabela de classificação. Se continuar, pode consagrar-se o campeão da temporada antes mesmo do torneio acabar.

É importante ressaltar que os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro enquanto os primeiros colocados garantem a classificação para a Libertadores e Copa Sul-Americana.

1 Atlético-MG – 56 pontos

2 Flamengo – 46 pontos

3 Palmeiras – 46 pontos

4 Fortaleza – 45 pontos

5 Bragantino – 42 pontos

6 Corinthians – 40 pontos

7 Internacional – 39 pontos

8 Fluminense – 36 pontos

9 Cuiabá – 35 pontos

10 Athletico-PR – 34 pontos

11 Atlético-GO – 34 pontos

12 São Paulo – 34 pontos

13 América-MG – 32 pontos

14 Ceará – 31 pontos

15 Santos – 29 pontos

16 Bahia – 28 pontos

17 Juventude – 28 pontos

18 Sport – 27 pontos

19 Grêmio – 26 pontos

20 Chapecoense – 13 pontos

+ Mundial de Clubes 2021: data, sede e times participantes do torneio