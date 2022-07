Onde assistir CSA x Ponte Preta (07/07): horário e transmissão

Nesta quinta-feira (07/07), a bola vai rolar na décima sétima rodada da Série B do Brasileirão e por isso o torcedor quer saber onde assistir CSA x Ponte Preta hoje! Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partida tem início a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país. Confira a seguir os detalhes e saiba onde assistir hoje.

Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento e precisam dos três pontos para afastarem o fantasma da degola neste início de temporada.

Onde assistir CSA x Ponte Preta hoje ao vivo?

Os canais do SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do CSA x Ponte Preta hoje, pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira, 7 de julho de 2022.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode curtir as emoções do futebol brasileiro através dos canais do SporTV e Premiere, disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol concebido por valor extra na mensalidade.

Para assistir online, o torcedor deve acessar o Globo Play ou o próprio aplicativo do Premiere na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir CSA x Ponte Preta: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA) / VAR: Marco Aurélio Augusto Ferreira

Escalações de São Paulo x Universidad Católica:

O time da casa não poderá contar com Lourenço.

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Diego Renan, Lucão, Douglas, Lucas Alexandre; Giva, Geovane, Igor, Gabriel; Barcellos e Rodrigo Silva. Técnico: Alberto Valentim

Felipe Amaral cumpre suspensão, enquanto o time da Macaca não tem jogadores lesionados.

Escalação do Ponte Preta: Caique França; Thiago Oliveira, Douglas Mendes, Artur; Norberto, Leonardo Naldi, Amaral, Jean Carlos; Fessin, Danilo e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos

Como estão as equipes na temporada?

CSA:

Sem vencer uma partida por sete rodadas, o CSA vê o confronto desta quinta-feira como a grande oportunidade de escapar da zona de rebaixamento e quem sabe chegar até a parte de cima entre as próximas rodadas da Série B do Brasileirão.

Ocupando a 17ª posição com dezesseis pontos, o time alagoano marcou duas vitórias apenas, dez empates e quatro derrota então. No quesito desempenho, o elenco marcou apenas nove gols apenas e só sofreu treze tentos.

PONTE PRETA:

A equipe da Ponte passa pelo mesmo problema na temporada da Série B do Brasileirão. Sem vencer por cinco jogos, o clube paulista vê o seu pesadelo se tornar realidade enquanto ocupa a zona de rebaixamento. Em 18º lugar com quinze pontos, contabiliza três vitórias, seis empates e sete derrotas na temporada.

Com nove gols marcados e catorze sofridos, a Ponte tem o seu principal problema na defesa e, por isso, tenta melhorar no jogo desta quinta-feira.

