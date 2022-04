Onde assistir CSA x Sport ao vivo, horário e escalações hoje (30/04)

Abrindo a quinta rodada neste sábado, equipes disputam os três pontos com transmissão ao vivo

Abrindo a quinta rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, CSA e Sport se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo início da temporada. Confira a seguir onde assistir CSA x Sport ao vivo hoje.

Os anfitriões buscam a primeira vitória na edição para escapar da zona de rebaixamento, contabilizando dois pontos até aqui. Do outro lado, o Sport tem chances de assumir a liderança se vencer o confronto com vantagem.

Onde assistir CSA x Sport ao vivo?

O jogo do CSA x Sport hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora está disponível em operadoras de TV por assinatura, transmitindo com exclusividade os jogos da Série B do Brasileirão na temporada para todos os estados do país.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view que também transmite os jogos da rodada. Você pode assistir na TV paga ou então no aplicativo para celular, computador ou tablets, com pacotes disponíveis no site (www.premiere.globo.com)

Assinante GloboPlay que tem o Premiere na programação também pode assistir.

Informações do jogo do CSA x Sport hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: SporTV e Premiere

Contando com a força da torcida, o CSA vai buscar a sua primeira vitória nesta edição da Série B. Em 17º lugar com dois pontos, o grupo contabiliza dois empates e uma derrota em três jogos disputados. Por isso, o resultado positivo no jogo de hoje é extremamente importante para escapar da zona de rebaixamento.

Já o Sport, por outro lado, vive um momento diferente. Em terceiro lugar, tem oito pontos depois de vencer dois jogos e empatar também dois. Dessa maneira, se destaca entre os primeiros colocados e pode brigar pela liderança se ganhar o jogo deste sábado.

+ Qual é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar

Escalação de CSA x Sport

Escalação do CSA:​ Marcelo Carné, Lucão, Wellington, Werley, Patric, Bruno, William, Bruno Mota, Diego Renan, Osvaldo e Bruno Mezenga

Escalação do Sport: Mailson, Ewerthon, Sabino, Thyere, Lucas Hernández, Ronaldo, Fabinho, Cáceres, Giovanni, Cristiano e Rodrigão

Confira no vídeo como foi o último jogo dos times.

Aproveite e siga o DCI no Google News