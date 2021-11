Onde assistir Cuiabá x Chapecoense AO VIVO e horário do jogo (4/11)

Em jogo antecipado da 31ª rodada do Brasileirão Série A, Cuiabá e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, 4, a partir das 21 horas. O confronto ocorre na Arena Pantanal, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Cuiabá x Chapecoense ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir Cuiabá x Chapecoense ao vivo?

O jogo do Cuiabá x Chapecoense hoje ocorre a partir do horário das 21 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 4 de novembro 2021

Local: Arena Pantanal (MT)

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Cuiabá x Chapecoense ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

A vitória suada diante do RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada, levou a equipe do Cuiabá aos 38 pontos. Com o triunfo, o Dourado abriu oito de vantagem para a zona do rebaixamento e agora começa a olhar para as vagas da Libertadores. Em 10º, o clube está a seis pontos do G-6 e busca o triunfo para colar no Corinthians, 6º colocado.

Por outro lado, a equipe da Chapecoense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, quase que sem esperanças de permanecer na elite do futebol. O Verdão do Oeste tem apenas 13 pontos, mas está a 20 do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Bahia.

Qual a provável escalação de Cuiabá x Chapecoense?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21 horas, a bola rola para o jogo do Cuiabá x Chapecoense hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Max, Clayson e Jenison;

Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Kaio Nunes e Anselmo Ramon (Rodriguinho).

